Iron Studios continue de nous proposer de belles figurines, avec aujourd'hui une Batman Returns de folie.Le Batman le plus stylé pour moi, débarque avec une belle statue de plus de 30cm. Évidemment je ne parle pas de Batman & Robin de Joël Schumacher, mais bien du Batman de Tim Burton. Celui-là même qui sera de retour dans le film The Flash.La figurine est entièrement en résine et peinte à la main.Pour le moment aucune information sur le nombre d'exemplaires prévus.Au niveau des détails, nous sommes sur du très bon.J'ai l'impression que le Bat-signal s'allume, mais je suis vraiment pas sur !Le prix de la figurine est de 179.99€ et elle sera disponible dès le 2ème trimestre 2022.