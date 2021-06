Spelunker HD, débarque dans une Deluxe Collector's Edition, exclusive à Strictly Limited GamesÀ l'intérieur nous retrouverons :-Jeu Spelunker HD Deluxe pour PlayStation 4/Switch-Brochure-Figurine avec sonCoffret collector avec loquet magnétique-Guide de niveau-Grande Affiche Réversible-Bande originale-Prospectus-Sticker qui brille dans le noirTaille approximative de la boîte de l'édition collector : 22 cm x 16 cm x 7,5 cm (8,7 x 6,3 x 3 pouces)Le tout pour 59.99€ et limitée à seulement 700 exemplaires.

posted the 06/03/2021 at 11:36 PM by leblogdeshacka