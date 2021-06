“Nous sommes ravis de ce partenariat et de la participation de Focus au lancement d’un titre issu d’une licence aussi mythique qu’Alien”, déclare John Bert, Directeur Général délégué de Focus Home Interactive. “Nous avons été immédiatement séduits par le jeu, et sommes ravis de collaborer avec 20th Century Games et Cold Iron sur ce projet extrêmement ambitieux. Nous avons été très rapidement convaincus de la capacité du studio Cold Iron à créer une expérience unique et explosive.”



“Nous sommes très heureux de nous associer avec Focus Home Interactive sur Aliens: Fireteam”, déclare Craig Zinkievich, Head of Cold Iron Studios. “Nous sommes respectueux et admiratifs du travail et de l’engagement de Focus sur leurs titres, et nous sommes fiers de faire partie de leur catalogue riche et varié.”

Focus Home Interactive, se chargera de distribuer le jeu Alien Fireteam en Europe et en Asie.Situé dans l’univers emblématique d’Alien, Aliens: Fireteam est un jeu de tir coopératif à la troisième personne qui vous plonge au sein d’une équipe de Colonial Marines surentraînés, dans une lutte désespérée pour exterminer la menace xénomorphe.Le jeu est toujours prévu pour cet été, sur les consoles actuelles.