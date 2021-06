ELLIE TOME 11







Eriko est une lycéenne discrète que l’on ne remarque pas.

Son seul plaisir est d’admirer Akira Ômi, un beau jeune homme plein de fraîcheur, et de tweeter ses fantasmes quotidiens sur Internet sous le pseudo « Ellie ».

Mais, un jour, elle découvre par hasard la vraie nature d’Ômi. Et ce dernier prend connaissance des tweets embarrassants d’Ellie…!!



SCENARIO : MOMO FUJI

DESSIN : MOMO FUJI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



---------------------------



COMME LES AUTRES TOME 2







La devise de Tsubaki, c’est vivre comme son cœur le lui dicte.



C’est pourquoi lorsqu’elle fait la connaissance d’un garçon taiseux et mystérieux en ramassant l’abonnement de train qu’il a fait tomber, elle écoute son cœur qui lui dit « ce garçon m’attire ».



Suivant sa devise, Tsubaki fait tout pour retrouver d’Ibuki et va d’emblée lui déclarer ses sentiments. Dans une lettre qu’elle lui laisse à ce moment, elle lui décrit son souhait de vivre une histoire d’amour heureuse et ordinaire avec lui.



Sauf que Tsubaki ne sait pas encore qu’Ibuki est malentendant. Qu’il ne peut pas lui offrir une histoire d’amour « ordinaire »…



SCENARIO : NOJIN YUKI

DESSIN : NOJIN YUKI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



---------------------------



DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDEDESTRUCTION TOME 10







Depuis 3 ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extra-terrestre. Pourtant, aucune attaque de la part des extra-terrestres n’est recensée bien que les humains abattent, avec une facilité déconcertante, les petits vaisseaux qui sortent de temps en temps du ventre de l’immense engin…



Pendant ce temps, sur Terre, les deux amies Kadode et Ôran, comme la majorité des humains, ne prêtent plus attention à ce vaisseau et continuent à vivre leur vie. Mais ces 3 années de paix ont endormi la vigilance de l’Humanité… Elle ne remarque pas que « l’envahisseur » s’est infiltré au sein de sa population. Et il pourrait bientôt troubler leur paisible quotidien !



SCENARIO : INIO ASANO

DESSIN : INIO ASANO

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



---------------------------



JARDIN SECRET TOME 8







Ran est une fille assez parfaite que beaucoup considèrent comme un modèle à suivre : sérieuse, sportive, intelligente, soucieuse de sa santé, etc. Mais il n’est pas facile de rencontrer un garçon quand ces derniers la considèrent, à son grand dam, comme « l’inaccessible étoile » ! Un jour, elle fait fortuitement la connaissance de Akira, un garçon solaire, naturel, franc et amical et elle découvre également son « secret »: il est fils de fleuristes, apprécie beaucoup travailler au magasin de ses parents et sait déjà qu’il deviendra lui aussi fleuriste. Mais il n’ose l’avouer à personne de peur que l’on se moque de lui.

Leur intérêt commun pour les plantes et les fleurs va les rapprocher…



SCENARIO : AMMITSU

DESSIN : AMMITSU

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



---------------------------



LEVIUS EST (LEVIUS - CYCLE 2) TOME 8







La boxe mécanique est un sport de combat extrême où s’affrontent des lutteurs faits de chair et de métal. Levius, jeune combattant, a remporté le match de qualification qui l’opposait à A.J., une jeune femme qui avait précédemment vaincu son rival Hugo. Il a ainsi décroché la place tant convoitée pour le niveau I. Mais à quel prix ?



SCENARIO : HAHURISA NAKATA

DESSIN : HAHURISA NAKATA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



---------------------------



LOVE FRAGRANCE TOME 3







Asako Yaeshima, une employée qui a des complexes parce qu’elle transpire beaucoup, vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle. Elle a parlé de son premier petit ami à sa mère, elle s’est occupée de lui quand il était malade et elle l’a présenté à son petit frère…

Asako apprend de plus en plus de choses sur les relations amoureuses et elle s’est même habituée à se faire sentir par Kôtarô. Malheureusement, le jeune homme doit partir en voyage d’affaire avec sa jeune collègue Korisu…



SCENARIO : KINTETSU YAMADA

DESSIN : KINTETSU YAMADA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



---------------------------



NIJIGAHARA HOLOGRAPH











SCENARIO : INIO ASANO

DESSIN : INIO ASANO

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



---------------------------



PÉKIN-HANKOU – LA GRANDE ÉPOPÉE 1898-1905







Dans le cadre du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République populaire de Chine, Train World, le musée du train de Bruxelles, organisera d’avril à octobre 2021 une grande exposition. Cette exposition raconte la surprenante et passionnante histoire de la construction par les Belges et les Français, au début du XXe siècle de la plus grande ligne de chemins de fer de Chine qui devait relier Pékin à Hankou (Wuhan). Afin d’élargir le propos et de donner à cet ouvrage une dimension artistique contemporaine, deux génies du 9e art – François Schuiten et Li Kunwu – réaliseront à quatre mains des oeuvres originales en lien avec la construction de cette voie ferrée. Un très bel ouvrage sur un pan de l’histoire ferroviaire vu et expliqué par des artisans et artistes passionnés !







---------------------------



SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE TOME 8







Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l’école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l’ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l’Humanité !



SCENARIO : YOU ASAMI

DESSIN : YOU ASAMI

TRADUCTEUR : JULIEN DELESPAUL



---------------------------



SHAMAN KING FLOWERS TOME 6







Alors que rien ne devait se passer durant les 500 ans suivants le dernier Shaman Fight, auquel Yoh et ses amis ont participé, un désaccord entre les dieux déclenche un nouvel affrontement entre les shamans à l’issue duquel la forme de ce monde risque de changer.

Hana, le fils de Yoh et Anna, est choisi pour devenir le leader de la « Team Hao », l’équipe représentant le dieu Hao en ce bas-monde. Mais avant même d’entrer dans le tournoi, il devra surmonter une épreuve inattendue et beaucoup plus périlleuse qu’il n’y paraît…



SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



---------------------------



THE KINGDOMS OF RUIN TOME 1







Les Humains ont toujours compté sur les Sorcières et leurs pouvoirs tout en les craignant. Mais devant les avancées scientifiques et technologiques des humains, les sorcières sont progressivement devenues inutiles. Les humains étant devenus supérieurs, ceux-ci ont décidé de les éradiquer par sécurité, commémorant ainsi le début d’un gigantesque et cruelle chasse aux sorcières.



Adonis ainsi que son mentor Chloé, la célèbre sorcière des glaces, cherchent à fuir l’Empire de Lydia. Malheureusement, l’Empire a développé une nouvelle technologie téléportant directement les deux personnes sur une place au cœur de la capitale. Les deux sorcières ne pouvant plus se servir de la magie, Chloé finit par être tuée, tandis qu’Adonis fut emprisonné.



10 ans plus tard, alors qu’une jeune sorcière est capturée et livrée comme esclave, celle-ci prend la fuite avec un appareil humain, lui permettant de déverrouiller les cellules de ses camarades. Mais une cellule en particulier attire son attention : c’est celle d’Adonis, qui vient de passer les dix dernières années de sa vie enfermé, ne rêvant que d’exterminer la race humaine.



SCENARIO : YORUHASHI

DESSIN : YORUHASHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



---------------------------



FIRE FORCE TOME 19







L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !

Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !!



SCENARIO : ATSUSHI OKUBO

DESSIN : ATSUSHI OKUBO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



---------------------------



GINTAMA TOME 67







Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi : tout samouraï devra se défaire de son sabre… C’en est donc fini de l’âme du guerrier samouraï !



C’est compter sans Gintoki Sakata ! Armé de son sabre d’entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï et ne se défera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes ! Cela va déménager !!



SCENARIO : HIDEAKI SORACHI

DESSIN : HIDEAKI SORACHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



---------------------------



SMOKIN' PARADE TOME 9







Le jour de ses 15 ans, Yôkô Kakujô assiste impuissant au meurtre de sa seule famille : sa petite soeur, Mirai. Cette dernière, transformée en une créature monstrueuse sur le point de l’exécuter, est alors tuée par une brigade se faisant appeler les « Jackalope ». Afin de découvrir ce qui est arrivé à sa soeur, Yôkô décide malgré tout de les rejoindre. Commence ainsi la longue traque de ces bêtes étranges nommées « spider » …



SCENARIO : JINSEI KATAOKA

DESSIN : KAZUMA KONDOU

TRADUCTEUR : CYRIL COPPINI



---------------------------



VERSAILLES OF THE DEAD TOME 5







France, 18e siècle, juste avant la Révolution française. Marie Antoinette, a été fiancée à Louis XVI et doit devenir la prochaine reine de France. Malheureusement, sur la route qui la mène à Versailles, sa voiture est attaquée par un groupe de zombies. Son frère jumeau, Albert, est le seul survivant. Albert décide de prendre la place de sa soeur. Une nuit, deux silhouettes se faufilent, dague à la main, dans la chambre à coucher de « la nouvelle venue » à la cour. Sauf que leur cible leur oppose une résistance farouche et… surnaturelle…



SCENARIO : KUMIKO SUEKANE

DESSIN : KUMIKO SUEKANE

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



---------------------------



ZETTAI KAREN CHILDREN







Gilliam veut plonger Hyôbu dans le désespoir et se délecter de sa souffrance. Soudain, Fujiko, contaminée psychiquement par les Black Phantom, se tire une balle dans la tête, sous les yeux de Hyôbu. Et alors qu’il n’y a pas une seule seconde à perdre, un nouvel adversaire vient s’en mêler…!!



SCENARIO : TAKASHI SHIINA

DESSIN : TAKASHI SHIINA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



---------------------------



Les sorties des éditions Kana se dévoilent et il y a encore de bonnes choses.