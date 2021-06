Petit unboxing et avis sur le Rudox de chez Trust Gaming.Je rappelle pour certains, que je ne suis absolument pas rémunéré pour faire ça. J'aime tester les nouveaux produits et vous partager mon expérience sans arrière pensée.L'avant de la boite, nous dévoile le micro Rudox de chez Trust Gaming. Le packaging est vraiment sympa, sobre et efficace, du super boulot. Et cette fois, nous sommes sur un micro de maboule avec un bouclier d'isolation en mousse qui donne un côté pro au micro.L'arrière de la boite, nous dévoile les différentes caractéristiques ainsi qu'un autre visuel sur la bête.A l'intérieur, nous retrouvons la traditionnelle notice, avec l'autocollant qui va bien. Le micro se monte en quelques minutes et très facilement en plus. Pour plus de solidité, les pièces sont en métal et non en plastique. Nous avons droit à un câble de 1m80 pour plus d'aisance lors de la session d'enregistrement.Passons maintenant, au bouclier en mousse. Perso, j'adore, ça donne un côté pro au produit et surtout, ça défonce. Il est rétractable pour bien isoler les bruits et surtout hyper pratique pour composer tranquillement, même avec du bruit dehors. Côté mensuration, le filtre anti-réflexion (le bouclier quoi) propose pas moins de 42X31cm, un monstre.La mousse est déjà installée sur le métal, donc pas besoin de le faire.Une fois le micro monté, voici le résultat.Le micro est énorme et pèse pas moins de 2kg une fois le tout monté.Le micro a une fonctionnalité Plug and Play ce qui facilite grandement son utilisation, on le branche et hop on peut commencer. Grosse surprise, le micro est aussi compatibles sur PS5 et Series X, donc si vous n'avez pas de PC, le micro sera compatible avec les consoles actuelles. Une bonnette est aussi fournie avec le micro, elle servira de filtre anti pop.Les deux boutons de façade sont plutôt bien placés. Un bouton mute (le bouton est cliquable), un bouton pour contrôler le gain et aussi une prise Jack pour y mettre un casque audio.Nous avons affaire à un micro de grande qualité, aussi bien au niveau des matériaux, qu'aux niveaux sonores. En effet, le GXT 259 Rudox propose la captation cardioïde (micros unidirectionnels favorisant la captation des sources sonores situées face au micro), qui donnera une voix claire lors d'un enregistrement ou d'un podcast.Je vais bientôt reprendre les unboxing sur YouTube, avec un gros craquage !!!