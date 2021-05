Batman Gotham Adventures tome 4







Les habitants de Gotham ont beau avoir le célèbre Chevalier Noir pour les protéger, ils n'en restent pas moins les cibles préférées de ses plus fidèles ennemis ! Entre la coupure générale de courant, le gaz toxique répandu par l'Épouvantail et les multiples disparitions, rien ne leur sera épargné. Une succession de catastrophes qui pousse Batman à remettre en question son efficacité en tant que héros. Ne serait-il pas plus efficace s'il défendait Gotham en tant que Bruce Wayne ? Une question à laquelle il n'aura pas vraiment l'occasion de répondre car le Joker profite déjà de son absence pour causer de nouveaux troubles.

Collection : URBAN KIDS

Série : Batman Gotham Aventures

SCÉNARISTES : SCOTT PETERSON, COLLECTIF - DESSINATEURS : COLLECTIF, TIM LEVINS

Date de sortie : 04 juin 2021

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Batman Gotham Adventures #28-38

Prix : 10 €







_________________

Injustice Intégrale année quatre









Les membres du groupe d'insurgés mené par Batman contre Superman entament leur quatrième année de résistance. Une rébellion à laquelle se rallient Zeus et son armée d'Amazones. Prise entre deux feux, Wonder Woman choisira-t-elle de s'opposer aux siens ? Comment le Chevalier Noir parviendra-t-il à tirer profit de cette intrusion divine ?

Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice Intégrale

Tome 4 sur 5

SCÉNARISTES : TOM TAYLOR, BRIAN BUCCELLATO - DESSINATEURS : COLLECTIF, MIKE S. MILLER, BRUNO REDONDO

Date de sortie : 04 juin 2021

Pagination : 320 pages

Contenu vo : Injustice: Gods Among Us Year Four #1-12 + Injustice: Gods Among Us Year Four Annual #1

Prix : 29 €







_________________

Injustice Year Zero







"Tout aurait pu être différent s'ils avaient été parmi nous." Un an avant que Superman ne devienne le dictateur le plus haï de la planète, une Ligue de la Justice encore unie célébrait les héros qui les avaient précédés : la Société de Justice. À leur contact, Batman, Superman et les membres de la Ligue de Justice moderne apprirent comment ces aînés parvinrent secrètement à défaire le tyran nazi durant la seconde guerre mondiale. Cette ambiance fraternelle XX lorsque l'on rapporte les derniers agissements du Joker. Le criminel aurait trouvé le moyen de contrôler mentalement ses adversaires, et s'apprêterait à saboter la Ligue et la Société de Justice de l'intérieur...

Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : ROGE ANTONIO

Date de sortie : 04 juin 2021

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Injustice Year Zero #1-14

Prix : 16 €







_________________

Lois lane & le challenge de l’amitié







À treize ans, Lois Lane est accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement aux challenges en tous genres que l'on trouve sur Internet. Alors pourquoi ne pas apporter sa pierre à l'édifice en créant sa propre chaîne de vidéos ? Après tout, c'est le début de l'été à Liberty View et dans quelques jours se tiendra la course annuelle de vélo du quartier. Une toile de fond idéale pour célébrer son « amiversaire » avec Kristen, sa meilleure amie, et lancer son #challengedelamitié dans l'espoir de gagner un tas d'abonnés. Alors quand Lois apprend que les feux d'artifice de la fête ont été volés, elle y voit une opportunité supplémentaire d'alimenter son projet et de prouver au monde à quel point elle et Kristen sont soudées. Elle n'avait pas imaginé une seule seconde qu'une autre fille puisse accaparer l'attention de son amie à un moment si important, ni que celle-ci prévoirait de partir en camp de vacances juste après la course, la laissant seule pour les semaines à venir. Le challenge de l'amitié est encore loin d'être gagné.

Collection : URBAN KIDS

Série : Lois Lane & le challenge de l'amitié

SCÉNARISTE : GRACE ELLIS - DESSINATEUR : BRITTNEY WILLIAMS

Date de sortie : 04 juin 2021

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Lois Lane & the Friendship Challenge TPB

Prix : 10 €







_________________

Robinson à pékin – journal d’un reporter en chine







En atterrissant à Pékin le 5 septembre 1987, le journaliste Eric Meyer n'aurait jamais imaginé rester sur place plus de quelques mois. Pourtant, plus de trente belles années séparent ce jeune homme curieux et débordant d'entrain de l'homme qui nous raconte aujourd'hui son histoire. Celle d'un coup de foudre pour une culture aux antipodes des codes occidentaux, d'une vie semée d'embûches mais d'autant d'émerveillements. Car décider de vivre en Chine, d'y travailler et d'y fonder une famille, c'est choisir de plonger dans l'inconnu, chercher à comprendre l'autre sans le juger, respecter sans pour autant adhérer. Et en effet, certains événements trouvent difficilement de justifications recevables. C'est à ce moment-là que la plume du reporter s'élève et prend le risque de dénoncer les agissements d'un régime froid, impitoyable et tout puissant en apparences. Dans ROBINSON À PÉKIN, Eric Meyer revient sur ses deux premières années de vie en Chine, son acclimatation à la vie locale, mais aussi sur « le printemps de Pékin » qui vit se multiplier les manifestations d'étudiants, d'ouvriers et d'intellectuels chinois, jusqu'à leur répression, le 4 juin 1989, sur la place Tian'anmen. Un témoignage unique en son genre, foisonnant d'anecdotes et de situations à peine croyables. Une tranche de vie à nulle autre pareille.

Collection : URBAN GRAPHIC

SCÉNARISTE : ERIC MEYER - DESSINATEUR : AUDE MASSOT

Date de sortie : 04 juin 2021

Pagination : 192 pages

Prix : 25 €







_________________

Batman arkham : le pingouin







Oswald Chesterfield Cobblepot est l'un des héritiers d'une des familles fondatrices de Gotham, mais c'est aussi le criminel connu sous le nom de Pingouin. Sous son apparence grotesque et difforme, il cache un esprit machiavélique et retors qui n'a de cesse de planifier la mort de son pire ennemi, le Chevalier Noir. Mais il est également un notable aux rêves de grandeur en quête à jamais de respectabilité.



Collection : DC Nemesis

Série : Batman Arkham

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 11 juin 2021

Pagination : 352 pages

Contenu vo : Batman #169, 448-449, 548-549, 586 ; Batman Annual #11 ; Detective Comics #58, 67, 610-611, 615 ; Penguin Triumphant ; Secret Origins Special #1 ; Batman #23.3

Prix : 29 €





_________________

Batman death metal #4 opeth edition







Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.



Collection : DC Rebirth

Série : Batman death metal - édition spéciale

SCÉNARISTE : SCOTT SNYDER - DESSINATEUR : GREG CAPULLO

Date de sortie : 11 juin 2021

Pagination : 40 pages

Prix : 10 €





_________________

Death or glory tome 2







Pourchassée par son ex Toby et ses sbires, mais désormais accompagnée par Cindy et ses amis alertés par le testament sur cassette qu'elle leur avait laissée, Glory continue sa course effrénée vers la frontière mexicaine. Sous un soleil de plomb, le temps, le carburant et l'espoir s'épuisent pour réussir à ramener la greffe de foie à temps et ainsi sauver la vie de son père.

Collection : Urban Indies

Série : Death or Glory

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEURS : BENGAL, RICK REMENDER

Date de sortie : 11 juin 2021

Pagination : 168 pages

Contenu vo : Death or glory #6-11

Prix : 16 €







_________________

East of west intégrale tome 2







2064, Amérique du Nord. Sept nations désunies. Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Une guerre inévitable.

Collection : Urban Indies

Série : East of West Intégrale

SCÉNARISTE : JONATHAN HICKMAN - DESSINATEUR : NICK DRAGOTTA

Date de sortie : 11 juin 2021

Pagination : 360 pages

Contenu vo : East of West #16-29

Prix : 39 €







_________________

Flashpoint – édition 10 ans







Il protège les innocents et combat le Mal sous l'identité du Flash. Il est l'homme le plus rapide du monde. Du moins, c'est ce qu'il était avant que le monde bascule inexplicablement dans une autre dimension. Désormais, Aquaman et Wonder Woman s'y livrent une guerre sans merci, le célèbre Chevalier Noir est loin d'être un justicier exemplaire et personne n'a encore entendu parler de Superman... Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n'est qu'un homme comme les autres, seul et impuissant. Contient : Flashpoint #1-5, Flash #8 et Flashpoint Unwrapped.

Collection : DC Classiques

Série : FLASHPOINT

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : ANDY KUBERT

Date de sortie : 18 juin 2021

Pagination : 352 pages

Prix : 35 €







_________________

Flashpoint : le prélude







Lors de la Crise des Terres Infinies, Barry Allen, dit Flash, s'était sacrifié afin que le Multivers puisse survivre à l'attaque de l'Anti-Monitor. Pendant des années, il fut remplacé par son ancien sidekick, Wally West. Mais, lors de la guerre contre les forces de l'Anti-Vie de Darkseid, Barry est réapparu. Son retour implique également celui de son ennemi juré, Néga-Flash, ainsi que la menace d'un nouveau bouleversement au sein du Multivers. Contenu : The Flash: Rebirth #1-6, The Flash #1-7, 9-12 + The Flash Secret Files #1



Collection : DC Classiques

Série : FLASHPOINT

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEURS : FRANCIS MANAPUL, ETHAN VAN SCIVER

Date de sortie : 18 juin 2021

Pagination : 496 pages

Contenu vo : The Flash: Rebirth #1-6, The Flash #1-7, 9-12 + The Flash Secret Files #1

Prix : 35 €





_________________

Gideon falls tome 5







La Grange Noire a explosé. Et les différents mondes semblent avoir tous été aspirés dans un vortex créé par l'explosion. Suite à cette distorsion, tous ceux qui combattaient « le centre et celui qui vit dans son ombre » ont été séparés à travers le multivers. Alors qu'Angie lutte pour survivre en 1984, Clara est seule en plein XIXe siècle et le père Fred atterrit dans la version cyberpunk de Gideon Falls. Dieu seul sait où est Norton. L'heure tourne, et la fin approche...

Collection : Urban Indies

Série : Gideon Falls

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : ANDREA SORRENTINO

Date de sortie : 25 juin 2021

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Gideon Falls #23-27

Prix : 20 €







_________________

Le dernier des dieux tome 2







La légende disait la chute du Dieu du vide.

La légende chantait la victoire des Traquedieux.

La légende proclamait la libération de Cain Anuun.

Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Le Dernier des Dieux

Tome 2 sur 4

SCÉNARISTE : PHILLIP KENNEDY JOHNSON - DESSINATEUR : RICCARDO FEDERICI

Date de sortie : 25 juin 2021

Pagination : 96 pages

Contenu vo : The Last God #4-6

Prix : 17 €







Le planning de sortie des éditions Urban Comics se dévoile, par contre, je ne trouve pas les visuels.