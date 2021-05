Vei est une jeune femme élevée à Jötunheim, le monde des géants dans la mythologie scandinave. Son destin est de devenir leur championne lors d’un rituel ancestral : une série de combats à mort livrés contre les guerriers d’Odin pour le contrôle de Midgard, le monde des humains. Mais les enjeux dépassent les murs de l’arène. Malgré la confiance des géants, Vei devra en plus de survivre à de nombreuses batailles, bien choisir ses alliés et mesurer les sacrifices qu’elle est prête à accepter pour remporter la victoire, au risque de faire vaciller ses plus intimes convictions.

Le nouveau Ankama, VEI : Sur l’épaule des géants se dévoile avec sa couverture et un synopsis.Je crois que le livre est disponible depuis un moment, mais je ne connaissais pas.Cette bande dessinée est une collaboration entre 4 mains, Sara B. Elfgren et Karl Johnsson, les auteurs, forment un des duos suédois les plus en vue dans le domaine de la fantasy et de l’aventure. Elle s’inspire de l’âge de bronze scandinave et de la mythologie nordique en convoquant ses divinités les plus prestigieuses, de l’ombrageux Odin à l’insaisissable Loki, en passant par les Jötnars, dieux géants intraitables.Le livre fait 344 pages, un gros pavé.