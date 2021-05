Le méga Collector de la mort de Dying Light 2 est maintenant disponible en préco sur la Fnac, avec 20€ de CC avec les French.À l'intérieur nous retrouverons :Le jeu dans son «Ultimate Edition»Un steelbookUne statuette d'Aiden dans une pose dynamique avec un lampadaire et un infecté. Comme le montre l'image de notre article, elle peut s'illuminerUne mini lampe-torche UV3 cartes postalesDes stickersUne lettre de remerciements

Like

Who likes this ?

posted the 05/28/2021 at 03:48 PM by leblogdeshacka