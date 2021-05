Dark Horse vient de dévoiler une statue de Militech Spiderbot “FLATHEAD”.La figurine mesure environ 23cm et elle est entièrement en résine.Par contre, le prix fait vraiment mal, 299.99$.

Cette réplique très détaillée a des diodes électroluminescentes (LED) fonctionnelles, y compris à la fois l'environnement vert et les voyants d'activation rouges. Surplombant le béton étiqueté Maelstrom des rues de Night City, le Spiderbot «Flathead» se tient au garde-à-vous à 10,76 pouces de largeur sur 10 pouces de hauteur. Cette pièce semble pouvoir prendre vie dès le départ de votre étagère et est prête pour sa prochaine mission!

posted the 05/25/2021 at 07:58 PM by leblogdeshacka