Nous sommes très heureux de voir l'engouement provoqué par la mise à jour T.U4.0 et le nouveau contenu apporté à la fois au mode Solo et au mode En ligne. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, vos rapports de bugs et pour les extraits de gameplay grandioses ou hilarants que vous avez partagés avec nous.



Notre équipe travaille très dur sur les prochaines mises à jour et nous voulions évoquer avec vous certains des changements apportés à notre feuille de route, comme les modifications de confort de jeu que vous avez demandées, mais aussi vous donner plus de détails sur les contenus et fonctionnalités qui vous attendent.



Notre prochain gros patch pour toutes les plateformes sera la TU 4.5, que nous espérons déployer le 1er juin. Nous avions prévu de la sortir à la fin du mois de mai, mais nous voulons être sûrs que les équipes travaillant sur les différentes parties du contenu aient le temps nécessaire pour créer les meilleures expériences de jeu possible.



Ce temps supplémentaire nous permettra également de résoudre certains bugs trouvés dans la version TU 4.0, et d'apporter d'autres améliorations de confort. Nous sommes ravis de vous annoncer que le mode 60 FPS, ou « mode performance », débarquera sur console avec la TU 4.5. Vous aurez également la possibilité de jouer avec vos amis sur la même famille de consoles : les joueurs Xbox One avec les joueurs Xbox Series X|S, et les joueurs PlayStation 4 avec les joueurs PlayStation 5.



Avec l'arrivée de toutes ces nouveautés, nous avons décidé de reporter la sortie des modes Intrusion et Extraction JcJ à notre mise à jour d'août. Nous voulons investir ce temps dans la consolidation du matchmaking public et privé, car il est essentiel à nos yeux de vous offrir une expérience JcJ sereine et plaisante.



Dernier point, et non des moindres, nous savons que vous attendez avec impatience la sortie du DLC Les liens du sang. En plus de l'extension de scénario, la mise à jour TU 5.0 introduira Aiden et Wrench dans le jeu principal. Vous pourrez alors profiter de toute la campagne de Watch Dogs: Legion avec ces deux personnages historiques.



Et vous aurez peut-être remarqué une surprise dans la feuille de route… Restez à l'écoute pour en savoir plus !



// L'équipe de Watch Dogs: Legion

