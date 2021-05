“Elvis ’68 Comeback Special"













La pose est classe, le peint-job m'a l'air réussi et les détails ont l'air fou, j'ai juste une réserve sur le visage. Après, je sais que les visages sont difficiles à faire, alors je vais attendre les visuels définitifs pour juger sur pièces.



Iron Studios, nous présente une nouvelle statue, avec cette fois pas de Marvel, ni de DC, mais le King of Rock.En effet, comme vous pouvez le voir, Elvis Presley à lui aussi droit à sa statue, après Marilyn Monroe.Cette statue est tirée d'une émission TV de NBC de 1968, au moment où Elvis Presley fait son grand retour sur la scène musicale. En effet, il a passé sept ans a jouer dans des films hollywoodiens, après l'armée en 1960.Pour les connaisseurs, vous aurez remarqué l'ampli "Benson 200" et sa guitare semi-acoustique "Gibson Super 400 CES 1963", hyper détaillées. Le socle reprend une scène de concert avec ses couleurs rouge et blanc et sur le devant, nous retrouvons la signature du King of Rock.La statue mesure 23cm de hauteur pour un poids de 680g. Évidemment, la statue est entièrement en résine et peinte à la main. Comme d'habitude, nous sommes sur une statue en édition limitée, pour le moment, nous n'avons aucune information sur le nombre d'exemplaires prévus.Le prix est de 169.99€ sans les frais de port. Livraison prévue entre Avril et Mai 2022.