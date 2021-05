Avis sur le petit nouveau de chez Urban Comics, The Batman's Grave.Quand Batman découvre le lien caché entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat véreux, c'est le début pour lui d'une traque sans relâche qui le mène vers un nouvel ennemi : Scorn. Ce dernier monte une armée de tueurs implacable à même de vaincre le Chevalier Noir, qui se trouve de son côté de plus en plus isolé. Bruce Wayne a peut-être enfin atteint sa limite.Pour ceux qui aiment avoir un récit complet et donc ne pas attendre 6 mois pour voir la fin, vont être contents. En effet, The Batman's Grave est un récit complet, avec un nouvel ennemis pour Batman, the scorn.La première chose qui fait plaisir avec cette histoire, est le retour d'un Batman en mode détective. Ça faisait longtemps, que je n'avais pas lu un Batman qui mène l'enquête. Une enquête qui mènera à un complot de grande envergure.Le ton du récit est des plus adultes, avec par exemple un Alfred alcoolique et un poil moralisateur. Ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire, ça change du Alfred tout propre et au service de Bruce.Un Bruce qui est brisé aussi bien mentalement que physiquement, serait ce la fin de Bruce Wayne/Batman qu terme des 12 chapitres de ce récit ?Vous l'aurez compris, j'ai bien aimé ce The Batman's Grave, avec une très bonne histoire, haletante, surprenante et très bien scénarisé et dessinée.Nous devons d'ailleurs, le récit à Warren Ellis et les dessins à Bryan Hitch qui se donne comme jamais, avec de belles pages qui arrachent la rétine.