Deux histoires de Transformers Wannabee Cliffjumper est fatigué d’être tout le temps confondu avec le populaire Bumblebee… mais c’est précisément la raison pour laquelle l’ambassadeur Deathsaurus le réclame, dans l’espoir de manipuler les autochtones de la planète Probat, qui cachent un secret de valeur… Gauging the Truth Gauge s’est échappée de Cybertron avec les Reversionists, mais ses idéaux la mènent sur un étrange chemin… qui la conduira droit vers ses mentors oubliés, Arcee et Greenlight, ne lui offrant d’autre choix que de se confronter à Heretech dans une bataille pour sa planète natale.

Tout droit sortie du crossover REVOLUTION, cette recréation de la série M.A.S.K. des années 80 régénère ses personnages… et ses célèbres véhicules !



Les origines de V.E.N.O.M. : Alors que M.A.S.K. se trouve un nouveau repère à Miami, Trakker part dans une mission solo et croise le chemin du Dr. Mindbender qui lui apprend l’art du leadership et de la manipulation… mais Trakker découvre les plans tordus de son nouveau mentor et apprend la véritable histoire de ses ex-équipiers devenus les instruments de Miles Mayhem…



Suite de l’histoire de M.A.S.K. version REVOLUTION !