Petit avis sur le casque Turtle Beach Stealth Gen 600Le packaging du casque est vraiment sympa, j'aime toujours autant les packaging, qui pour moi font vraiment la différence au moment de l'achat. Et en même temps, il y a des personnes qui se déchire pour faire de belle boîte alors il faut leur rendre justice.Comme indiqué sur la boîte, le casque est compatible PS4, il ne sera donc pas compatible avec la One, contrairement à d'autres casques (j'ai un casque conçu en partenariat avec PlayStation, sur la boîte, il y a marqué uniquement compatible avec la PS4 et il fonctionne sur ma One et ma Switch), mais il est compatible avec la Switch si celle-ci est en mode dock.À l'arrière, nous retrouvons du classique, avec les différentes caractéristiques du Stealth Gen 600. Et il en a dans les écouteurs le bougre.Le casque est très bien protégé, avec un sac en plastique pour ne pas l'abîmer ou le rayé. Comme presque toujours, nous retrouvons la notice, ou devrais-je dire le guide de démarrage rapide, le câble de recharge USB Type-C, le dongle et un autocollant.Le câble est hyper court par contre, donc il faudra le charger avant une session si vous dépassez les 15h d'autonomie.Le casque à des coussinets assez épais pour un très bon confort, en même temps, ils ont la technologie mémoire de forme, et le fait de pouvoir y jouer avec des lunettes (j'en porte !) sans qu'elle ne soit écrasée sur la tête et à moitié déformé, est un grand plus.Une fois mis sur la tête, le Gen 600, ne donne aucune compression, et la mousse est assez épaisse pour de longues sessions.Les coussinets sont extra-auriculaires ce qui permet une meilleure immersion dans les jeux. La qualité du son est assez exceptionnel, j'y joue avec les jeux Returnal et R6 Siege.Le casque s'adapte à toutes les morphologies et le confort est bien présent, ça fait plaisir.Un bon casque pour des parties dans le noir avec un bon jeu solo, même s'il y a un micro rétractable de très bonne facture. Je préfère quand même y jouer en mode casque audio solo. Pour bien profiter des sons, pas très fan des jeux multijoueurs (enfin si, mais je désactive le micro).