Mondo et WaterTower Music sont fiers de présenter la bande originale complète de Tom Holkenborg pour le phénomène de masse qu'est Justice League de Zack Snyder.



Aussi pur que n'importe quelle musique de film ayant jamais existé, l'opus de près de quatre heures de Holkenborg est aussi grandiloquent et singulier que le film qu'il complète, et nous sommes honorés de présenter la première sortie physique de cette œuvre d'expression stupéfiante.



L'histoire du film derrière le retour de Zack Snyder à son projet DC Comics est bien connue à ce jour, mais on ne s'est pas assez attardé sur le parcours de la musique du film, autrefois mise de côté. L'incroyable compositeur à l'origine de l'un des plus grands triomphes cinématographiques de la décennie passée (MAD MAX FURY ROAD), Tom Holkenborg, a rejoint le club malheureusement bien trop important des compositeurs, à travers l'histoire du cinéma, dont les partitions de blockbusters ont été remplacées.



Mais l'arc de rédemption à gros budget de la vision originale de Zack Snyder pour Justice League a donné à Holkenborg l'occasion de poursuivre ce qu'il avait commencé il y a de nombreuses années, avec de nouvelles compétences et de nouveaux outils - cette fois sans autre cuisinier dans la cuisine que son réalisateur et ami.









Un gros coffret vinyles pour Justice League Snyder Cut s'apprête à débouler et ça m'a l'air vraiment pas mal.Pressé sur un vinyle noir de 180 grammesCoffret 7LPArtwork par Mo ShafeekLe prix fait mal 233.99€