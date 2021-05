"That’s Captain America."

































On continue avec les figurines Hot Toys, avec l'annonce d'une très belle figurine.Attention spoilers !Si vous avez vu la série Falcon and the Winter Soldier sur Disney+, vous savez sûrement que le prochain Captain America sera Falcon. Et Hot Toys annonce une figurine de malade pour l'occasion. La figurine est conçue avec le visage d'Antony Mackie pour un résultat comme souvent exceptionnel. La qualité est toujours au rendez-vous avec Hot Toys.La figurine mesure 30cm comme presque toutes les Hot Toys et surtout 80cm de largeur une fois les ailes déployées, c'est énorme.A l'intérieur nous retrouverons :Environ 30 cm de hauteurCorps avec 30 points d'articulationLes ailes nouvellement conçues avec de multiples points d'articulation démontrent des détails mécaniques fins et des compétences en peinture (ouvertes à environ 80 cm de large)Huit pièces de mains gantées interchangeables comprenant:Une paire de mains de lancer de bouclierUne paire de boucliers se tenant la mainUne paire de mains ouvertesUne paire de poingsChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainUne combinaison tactique bleue, blanc grisâtre et rouge avec motif en relief et emblème étoile sur la poitrineUne paire de pantalons à motifs en relief de couleur bleue avec genouillères enduites de tissuUne ceinture de couleur argent métallique et bleueUne paire de protège-bras métalliques argentés et rougesUne paire de protège-mollets de couleur argent métallique et rougeUne paire de bottes de couleur argent métalliqueUn sac à dos de volUn bouclier Captain America circulaire avec emblème étoile argentéUn (ensemble d'ailes mécaniques avec fonction d'articulation (ouvertes à environ 80 cm de large)Un drone RedwingUn support de figurine dynamique spécialement conçu avec plaque signalétiqueLa figurine devrait être au prix de 340€, 100€ de plus qu'une Hot Toys "simple". La nous avons un contenu massif, pour une figurine massive.Perso, je préfère les Batman, j'aime tellement ce personnage mais cette Hot Toys donne bien envie.