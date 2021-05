[/img][/img]

Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore fait Assassin's Creed Valhalla, je ne l'ai même pas encore acheté (ma commande à été annulée et j'ai pas cherché à la refaire), mais je pense que les fans hardcore du jeu seront ravis d'apprendre que l'orlog va devenir une réalité grâce à Pure Arts.En effet, les célèbres créateurs de figurines, ont décidé de faire un Orlog en vrai, avec un vraie boîte en bois, le toit en quantité plus que limitée. Il y aura seulement 500 pièces au monde.A l'intérieur nous retrouverons :1 Coffret de rangement en bois sculpté avec doublures moulées, fermoir et numéroté individuellement.2 bols à dés en bois32 vraies pierres polies pour les compteurs de santé2 pochettes de rangement en lin50 jetons en métal doré2 jeux de 20 cartes de faveur de Dieu en bois2 sets de dés en acrylique1 pièce de jeu en métal1 tapis de jeu en lin Orlog 18 "x 26" (45 cm x 66 cm)Le tout pour 199€ sans les frais de port, les livraisons sont prévues pour le quatrième trimestre 2021.Attention, ce bel objet est uniquement destiné pour les US. Pure Arts 199.99€