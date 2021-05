Il est pratiquement obvious qu'on peut se brosser pour avoir un 3eme Donkey Kong par Retro Studios, mais une rumeur vient de faire son apparition sur la toile: le développement d'un nouvel opus serait actuellement en cours chez Nintendo EPD, l'équipe responsable de Super Mario Odyssey.Le YouTuber LonelyGoomba a parlé de cette rumeur sur Twitter, de meme que le leaker Zippo et le site Nintendo Life peut confirmer qu'ils ont entendu la même rumeur d'une source indépendante et très fiable. Cependant, cette source affirme que le jeu sera bien en 2,5D comme les épisodes de Retro Studios et non pas en full 3D comme Mario Odyssey (ou DK64).Il semblerait que ce jeu soit lancé avant la fin de l'année, une annonce à l'E3 semble donc très probable.