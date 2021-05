La série Sniper Ghost Warrior est le best-seller du jeu de sniping à la première personne, ayant vendu plus de 11 millions de copies à travers le monde, et le studio CI Games est heureux de continuer à construire sur ce succès avec cette suite très attendue. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 marque l'opus le plus palpitant à ce jour, ajoutant un tout nouveau niveau de challenge avec le sniping ultra-longue distance de cibles à plus de 1000 mètres, en plus de tout un arsenal de nouveautés.

Un nouveau trailer vient d'arriver pour le jeu Ghost Warrior Contracts 2, avec à la narration Abubakar Salim, plus connu pour avoir prêté sa voix à Rokhan dans World of Warcraft : Battle for Azeroth, du protagoniste, Bayek, dans Assassin's Creed Origins, et a également contribué au dernier opus, Assassin's Creed Valhalla.