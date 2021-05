Pendant vingt-cinq ans, Lisey a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Romancier célèbre, Scott Landon était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration. A la mort de Scott, désemparée, Lisey s’immerge dans les papiers qu’il a laissés, s’enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres…

La nouvelle série d'Apple TV, Lisey’s Story se dévoile avec un trailer et une date de sortie.Au scénario, nous retrouvons le maître Stephen King, a qui l'on doit le roman Histoire de Lisey, d'où est tiré cette série.Au casting, nous aurons droit à du lourd avec , Julianne Moore (Lisey), Clive Owen (Scott Landon), Joan Allen (Amanda), Dane DeHaan (Jim Dooley) et Sung Kang (officier Dan Beckman).La série sera disponible en exclusivité sur Apple TV, le 8 Juin 2021.