Après un premier jeu, qui fut une très belle surprise et une suite toute aussi sympathique, Little Nightmare II se décline en vinyle sur la boutique Namco Bandai Store.À l'intérieur nous retrouverons :-2 LPs en disque vinyle de 180 g contenant les meilleurs morceaux de Little Nightmares 1 & 2 (29 pistes pour 1h15 d'écoute)-La bande-son complète au format numérique-Une pochette ouvrante ornée d'une illustration exclusiveTracklist :DISQUE 1FACE ALure of The MawSix’s Theme Part 1The Death WaltzHunger IIA Feeling for MeatNew ArrivalsThe Lady Circles (Vinyl Edit)Six’s Theme Part IIPrison ToysFACE BMarch of the Guests (Launch Trailer Version)Nothing But a NomeInner LifeAscent of The LadyIn ResidenceThe Lady Circles (Trailer Version)A Room with a ViewDISQUE 2FACE ALittle Nightmares IIBoots Through the UndergrowthTogetherness IThe Nome in the AtticDisposable EntertainmentMain Theme (Announcement Trailer Version)FACE BTiny FlickersTogetherness IIEtude for a Minor (Vinyl Edit)Waiting Room (Vinyl Edit)Bottom FeedersSignal InterferenceEnd of the HallLivraison en juillet 2021, pour 34.99€ en exclusivité sur le Store de Bandai Namco.