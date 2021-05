Un monde où une mer immense recouvre les cieux : la Mitrasphere. Il existe deux mondes qui chevauchent le ciel océanique du bas et du dessus. Des cristaux dorés tombent comme de la pluie d'un énorme arbre flottant dans l'océan du dessus. Le pouvoir miraculeux que possèdent ces cristaux modifie la vie de tous. Ceux sur qui tombent ces cristaux connaissent l'un des deux destins suivants : une vie de richesse infinie ou d'atroces souffrances. Ces cristaux durent nommés « Mitra », un nom qui apporte à la fois espoir et malheur.

C'est l'histoire d'un village dont les habitants sont pétrifiés alors qu'ils se transforment progressivement en arbres, d'une fille réduite en esclavage dont personne ne peut comprendre les mots, d'un guerrier d'un pays en ruine qui a perdu à la fois sa fierté et ses membres et d'étrangers d'un autre monde dont l'avenir prédestiné est synonyme de malheur pour le pays. Lorsque ces personnes choisissent de lutter contre leur destin, une boussole leur montre le

chemin à suivre.

Le nouveau jeu de Crunchyroll Games, Mitra Sphere se dévoile avec un trailer et beaucoup d'informations sur le l'histoire du jeu.Mitrasphere est sorti en durant l'été 2017 au Japon et à atteint prêt 700 000 pré-inscription et 7 millions d'installations au total.De très gros chiffres, en espérant qu'il fasse autant, voir mieux lors de sa sortie chez nous.Le jeu sera disponible sur iOS et Android, il sera intégralement en Anglais.