Le monde est très grand mais vous savez où trouver Sacha et Goh : en train de combattre et attraper des Pokémon de Kanto à Galar ! Avec Pikachu, Pyrobut et les autres Pokémon à leurs côtés, nos héros continuent leur voyage à la recherche de Pokémon pour le Laboratoire Cerise. En chemin, Sacha grimpe dans le classement du Tournoi du Couronnement Mondial, et Goh ajoute des Pokémon à son Pokédex et progresse dans sa quête pour attraper Mew. Tandis que Chloé fait ses premiers pas en tant que Dresseuse Pokémon après avoir rencontré une mystérieuse Évoli. De nouveaux amis, d’anciens rivaux et des aventures passionnantes vous attendent, car le voyage continue !

Cette année, nous fêterons les 25 ans de la franchise Pokémon et pour l'occasion, une saison 24 sera diffusée en France. La série Pokémon : les voyages d’un Maître se dévoile avec un trailer et un vague fin 2021 pour la diffusion.