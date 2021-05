Découvrez pour la première fois toute l'histoire des Tortues Ninja, depuis leurs modestes débuts dans les pages d'un comics book underground en noir et blanc jusqu'au succès planétaire qui a fait d'elles des héros mondialement connus. Rempli d'entretiens exclusifs, débordant d'images fantastiques, contenant des oeuvres et photographies rares ainsi que de nombreux fac-similés, cet ouvrage collector est un compagnon indispensable pour tous les amoureux de pizza et d'arts martiaux. COWABUNGA !

1987. Le public découvre au cinéma un justicier d'un genre nouveau : RoboCop. Satire sociale, critique des médias, dystopie politique, le film de Paul Verhoeven rencontre un succès inattendu et propulse son héros au rang d'icône mondiale. Désormais, tout le monde connaît le superflic de Détroit. Retrouvez ici son histoire, avec des documents d'archives inédits et les interviews exclusives de ceux qui ont participé à cette épopée. Voici un livre riche en anecdotes pour tous les amoureux de cinéma et de culture populaire.

YIPPEE-KI-YAY, PAUVRE CON ! 30 ANS APRÈS LA SORTIE DU RÉVOLUTIONNAIRE PREMIER DIE HARD, REPLONGEZ DANS LES COULISSES D'UNE SAGA QUI A REDÉFINI POUR TOUJOURS LES CODES DES FILMS D'ACTION. Sorti en 1988 et très librement adapté d'un roman, Piège de cristal a marqué son époque et inauguré une série de films devenus cultes. Réalisé par John McTiernan (Predator), il a fait de Bruce Willis, jusqu'alors acteur principal de la série télé Clair de lune, une star du grand écran et il a donné au regretté Alan Rickman un rôle si délicieusement malveillant que le public a toujours oscillé entre adoration et haine à son égard. Après cinq longs-métrages, des adaptations en comics et en jeux vidéo ainsi que des milliers de produits dérivés, cet ouvrage totalement officiel raconte pour la toute première fois les coulisses de la franchise Die Hard. Richement illustré de documents rares et inédits, il contient également des interviews exclusives des acteurs et des équipes de tournage. Suivez John McClane pendant ses 30 années d'existence dans ce livre collector qui retrace son incroyable héritage. Inclus les fac-similés suivants : ? Une page de script de Piège de cristal ? Des plans de construction de l'enseigne de l'immeuble Nakatomi ? Des photos de famille des McClane ? Une séquence storyboardée de 58 minutes pour vivre ? Un croquis de la fontaine à l'éléphant pour Une journée en enfer ? Une illustration de l'effondrement de la bretelle d'autoroute pour Retour en enfer ? Une carte des rues pour Belle journée pour mourir

1993, une série d'un genre nouveau débarque. Elle va révolutionner l'histoire de la télévision. Pendant neuf saisons et deux longs-métrages, le public va se passionner pour les aventures de Fox Mulder et de Dana Scully. Il va découvrir l'énigmatique Homme à la cigarette, les fantasques Bandits solitaires, mais aussi Walter Skinner, Gorge Profonde, Alex Krycek et bien d'autres personnages qui peuplent le panthéon de X-Files. Voici l'ouvrage anniversaire pour célébrer les 20 ans d'une série culte.

1984. Un jeune réalisateur offre de nouveaux horizons au cinéma d'action. Son film Terminator marque tous les esprits et donne à Arnold Schwarzenegger son rôle culte. Il faut attendre 1991 pour que James Cameron signe la suite très attendue de son chef-d'oeuvre avec Le Jugement dernier. Avec cet ouvrage officiel, découvrez tous les secrets de cet univers mythique, de l'écriture du premier scénario à la création du terrible androïde en passant par la conception des effets spéciaux.

Voici dévoilé le carnet de l'observateur nommé Septembre. Il fut chargé de surveiller Walter Bishop, l'un de nos plus brillants scientifiques. Ce faisant, il a aussi suivi les destins de Peter Bishop, de l'agent spécial Olivia Dunham et de la division Fringe. Ce sont toutes ces notes, classées et répertoriées, ainsi que diverses archives top secret, que vous allez découvrir dans ce dossier exclusif. Un livre indispensable à tous les fans de cette série et de J. J. Abrams.

Kitsch, colorée, surannée, surjouée... qui ne se souvient pas de l'incroyable série télévisée Batman lancée en 1966 aux États-Unis? À coups de BAM!!! Et de POW!!!, de dialogues tout en second degré et de costumes pailletés, ce véritable OVNI a connu un immense succès planétaire et laissé un héritage unique dans la pop culture. Pour fêter dignement le 50e anniversaire de cet hallucinant feuilleton, découvrez pour la première fois en détail toute son histoire dans ce livre officiel. Avec des interviews inédites des acteurs et des intervenants de l'époque, ce recueil très illustré dévoile aussi les coulisses de cette aventure, montrant les dessins des costumes, les plans des véhicules, des armes et des gadgets mais aussi d'incroyables photos de plateaux. Avec une introduction et des commentaires de l'acteur culte Adam West, voici l'ouvrage événement pour célébrer un autre temps, heureux et révolu, où les super-héros ne se prenaient jamais au sérieux...

1994. Pulp Fiction fait sensation. Dans ce livre inédit, découvrez les origines de ce film culte. Suivez comme jamais son tournage grâce à des témoignages exclusifs. Comprenez l'impact phénoménal qu'il a eu sur notre façon de faire et de voir des films, mais aussi sur toute la pop culture. Cet ouvrage officiel est somptueusement illustré par des oeuvres d'art inspirées de Pulp Fiction ainsi que par une sélection de photos du film et du tournage grâce à la coopération de Quentin Tarantino et de Miramax Films.

Du premier roman du Français Pierre Boule au dernier opus cinématographique de 2014, en passant par les mythiques films des années 1970, ou encore le dessin animé des années 1980 ou le long-métrage de Tim Burton, voici pour la première fois racontée toute l'histoire des planètes des singes. Avec de nombreux documents rares ou inédits pour découvrir comme jamais cette saga culte.

Déjà 17 ans que cet ovni cinématographique des frères Coen a débarqué sur les écrans. Retrouvez le Duke et la torride Californie à travers ce sublime ouvrage retraçant l'histoire et les coulisses de ce film culte, grâce à des interviews exclusives ainsi que de nombreux documents dévoilés pour la premières fois (photos de plateaux, notes de tournages, storyboard...).

De sa naissance dans les années 1960 à sa première série télé en 1978, puis de ses suites en comics ou en jeux vidéo jusqu'à sa recréation à partir de 2003, voici plus de 40 ans de Battlestar Galactica enfin racontés et décryptés. Retrouvez comme jamais l'univers d'Adama, d'Apollo, de Starbuck et de Boomer, sans oublier les inquiétants Cylons, avec : des commentaires des créateurs, des documents rares ou inédits, des dizaines de facs-similés... Un ouvrage collector pour célébrer comme il se doit une saga qui a révolutionné à jamais l'histoire de la science-fiction.

- Dans les coulisses du nouveau film Alien, dans les salles le 19 mai

- Ridley Scott au manettes et interviews de tous les intervenants du films

- des photographies et des illustrations inédites