Après Echo, Stormtrooper Commander débarque lui aussi avec une superbe Hot Toys. J'ai encore quelques bonnes choses à mettre sur les Hot Toys, Sideshow et une magnifique statue de Iron Studios sur Star Wars.À l'intérieur nous retrouverons :Une figurine avec plus de 30 points d'articulationsSept pièces de mains gantées interchangeables comprenant:Une paire de poingUne paire de mains détenduesUne paire de mains pour tenir l'armeUne main gauche ouverteCostume:Une armure de commandant Stormtrooper finement conçueUn sous-vêtement en tissu de couleur noire et multi-texturéUn pauldron de couleur orangeUne ceinture de couleur blancheUne paire de bottes blanchesDeux fusils blasterSupport de figurine de diorama spécialement conçu sur le thème du sable avec logo Star Wars et plaque signalétique du personnageCette fois la figurine est au prix de 190€ et elle donne carrément envie. J'imagine bien un gros diorama maison avec des Hot Toys. Ça pourrait tellement le faire.[/img]