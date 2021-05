BANALE À TOUT PRIX TOME 13







Koiko et Tsurugi commencent enfin à réfléchir à leur avenir et aux différentes possibilités qui s’offrent à eux. Après l’hospitalisation de sa mère et le festival de l’école, la jeune fille se dit que la cuisine pourrait très bien être l’une de ces possibilités. Pour être sûre que ça lui plaît avant de s’embarquer dans cette voie, Koiko décide de préparer des bentô à Tsurugi tous les jours. Tsurugi, lui, de son côté, se renseigne sur les différentes universités qu’il pourrait intégrer…

SCENARIO : NAGAMU NANAJI

DESSIN : NAGAMU NANAJI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



IVRE DU JAPON







1996, Japon…



Une Française atterrit à l’aéroport de Narita… Karen a 26 ans. Elle est née en France et y a grandi. Directrice technique pour une chaîne de télévision, elle choisit une destination plutôt insolite pour passer ses cinq semaines de congés payés : le Japon ! Elle était loin de s’imaginer que ce pays, qu’elle avait choisi un peu au hasard, allait changer le cours de sa vie.



Un aéroport propre, un système qui fonctionne et respecte les horaires fixés, la foule de Shibuya, les différents looks extravagants, les annonces de la ligne Yamanote, les téléphones portables et l’i-mode, le kabuki, les kimonos, les toilettes…



Découvrez ce qui fait le charme du Japon, mais pas seulement… car Karen reste Française et critique à l’égard de son pays d’adoption…!



Suivez Karen dans sa rencontre avec le pays du Soleil levant, son mariage avec un Japonais, ou encore l’éducation de ses deux enfants dans une société aux antipodes de celle française !

SCENARIO : JEAN-PAUL NISHI

DESSIN : JEAN-PAUL NISHI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



MISSION: YOZAKURA FAMILY TOME 2







Taiyô Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d’enfance Mutsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d’une famille d’espions qui oeuvre depuis plusieurs générations, et son grand frère, qui lui voue une affection excessive, a décidé d’éliminer Taiyô !



Par quel moyen Taiyô va-t-il pouvoir sauver sa peau et en même temps protéger Mutsumi ?!

SCENARIO : HITSUJI GONDAIRA

DESSIN : HITSUJI GONDAIRA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



MORIARTY TOME 10







19e siècle en Angleterre, la famille Moriarty a recueilli deux orphelins William et Louis mais en leur conférant un statut de domestique. Albert, le fils aîné de la famille est pétri d’ambition et il déteste le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures se pavanent et oppressent le peuple sans pour autant être dignes du respect qu’elles exigent de lui.



C’est pourquoi Albert abhorre sa propre famille et voit dans les deux orphelins l’incarnation d’un souffle nouveau. Albert leur offre son statut, sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve : se débarrasser de sa famille et du système de classes actuel !



Les trois garçons complotent ainsi pour devenir les seuls héritiers de la famille. Treize ans plus tard, à seulement 21 ans, l’aîné des orphelins William James Moriarty est devenu professeur de mathématiques à l’Université et il pourrait voir surgir sur sa route un certain Sherlock Holmes…

SCENARIO : RYOSUKE TAKEUCHI

DESSIN : HIKARU MIYOSHI

TRADUCTEUR : PATRICK HONNORÉ



SO CHARMING ! TOME 11







Enfant, Nonoka Kozakura assiste aux illuminations féériques du compte à rebours du nouvel an, et elle voit la joie se dessiner sur les visages des couples présents. Depuis, elle rêve de vivre la même chose. Devenue lycéenne, elle pensait trouver naturellement un petit ami. Mais décembre arrive, et elle est toujours célibataire.



Prise de panique, Nonoka se rend à une rencontre organisée, et elle fait la connaissance de Naoya Kiriyama…

SCENARIO : KAZUNE KAWAHARA

DESSIN : KAZUNE KAWAHARA

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



BUCKET LIST OF THE DEAD TOME 1







Après 3 ans de boulot dans une société qui le presse comme un citron, Akira est en burn-out total. Mais il n’a même plus assez de lucidité pour s’en apercevoir… jusqu’au jour où le quotidien est détruit par une épidémie zombie !



Ca y est, plus besoin de travailler ! Akira peut enfin croquer la vie à pleine dents et profiter de l’instant présent.



Il décide donc de dresser une liste de 100 choses qu’il voudrait avoir fait avant de devenir un zombie : conduire une Harley Davidson, se faire pousser la barbe, jouer à un jeu vidéo sur écran géant… Car selon son analyse très personnelle mais réaliste, cela n’est qu’une question de temps !

SCENARIO : HARO ASO

DESSIN : KOTARO TAKATA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS



DÉTECTIVE CONAN TOME 98







Les bases du manga sont posées: Conan habite chez Ran et il se sert de Kogoro pour résoudre ses enquêtes incognito. Ses gadgets lui donnent un côté « James Bond »

SCENARIO : GOSHO AOYAMA

DESSIN : GOSHO AOYAMA

TRADUCTEUR : CYRIL COPPINI



KINGDOM OF KNOWLEDGE TOME 4







Fei et Hui sont des créatures de petite taille, aux oreilles pointues, possédant une grande intelligence. Leur peuple a la particularité d’être le seul capable de déchiffrer les écrits anciens retrouvés dans les ruines d’une civilisation perdue. Fei et Hui ont grandi reclus dans la bibliothèque, traduisant sans relâche ces précieux textes pour le compte de l’Empire, qui espère en faire une arme contre les attaques de monstres auxquelles il fait face.

Car le savoir, c’est le pouvoir !

L’empire avait promis la liberté aux gnomes, une fois tous les textes traduits. Mais ce jour arrivé, la bibliothèque est incendiée et les petits traducteurs sont massacrés !

Car le pouvoir ne se partage pas !

Fei, l’unique survivant, s’engage alors sur le chemin de la vengeance ! Son objectif : détruire l’Empire en utilisant le savoir qu’il a acquis notamment en ingénieuses stratégies militaires !

SCENARIO : SERINA ODA

DESSIN : SERINA ODA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



SKY-HIGH SURVIVAL NEXT LEVEL TOME 2







Alors qu’il regarde le ciel depuis le toit de son école, Senya, un jeune garçon qui rêve de devenir astronaute, assiste à l’apparition mystérieuse d’une immense tour dans le paysage. Il est aussitôt transporté dans un univers parallèle! Senya découvre alors un monde en ruine, dans lequel les gratte-ciels sont reliés entre eux par des ponts suspendus. Il fait la connaissance d’une jolie jeune fille, mais celle-ci se jette aussitôt dans le vide et s’écrase sur le sol. Et voilà maintenant Senya poursuivi par un homme masqué effrayant et armé d’une lame tranchante!

SCENARIO : TSUINA MIURA

DESSIN : TAKAHIRO OBA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 2







SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



CIGARETTE AND CHERRY TOME 5







À peine arrivé à l’université, un jeune homme encore vierge s’est promis de trouver une petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance d’une sublime étudiante plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d’approche de ce kôhai déterminé mais complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague. La cause est-elle perdue d’avance…?

SCENARIO : DAISHIRO KAWAKAMI

DESSIN : DAISHIRO KAWAKAMI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



CORPS SOLITAIRES TOME 3







Michi a 32 ans. Sa relation avec son mari n’est pas mauvaise mais une seule chose fait défaut : cela fait 2 ans qu’ils n’ont plus de relations sexuelles.

Lors d’une soirée entre collègues, elle se confie à l’un deux. Makoto a le même problème mais c’est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui… Pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la reconquête de son mari…

SCENARIO : HARU HARUNO

DESSIN : HARU HARUNO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



KOWLOON GENERIC ROMANCE TOME 1







« Le sentiment de nostalgie ressemble à l’amour »



Aime-t-on car l’objet de notre sentiment nous rappelle quelque chose ou quelqu’un d’autre et comble son absence ?



Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d’un repère immuable. Aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale.

SCENARIO : JUN MAYUZUKI

DESSIN : JUN MAYUZUKI

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



SHY TOME 4







Shy et Spirits vont devoir affronter Amalarilk dans l’orphelinat où a grandi l’héroïne russe ! Parviendront-elles à sauver le coeur de la mère de Spirits malgré la tragédie qui le ronge ?!

Le combat de Tsveta et de Foufou touche à sa fin !!

SCENARIO : MIKI BUKIMI

DESSIN : MIKI BUKIMI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



DEATH NOTE SHORT STORIES







SCENARIO : TSUGUMI OHBA

DESSIN : TAKESHI OBATA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



ICHIKO ET NIKO TOME 14







Ichiko et Niko sont des jumelles qui vivent dans une rôle de maison champignon. C’est normal : Leur père est inventeur et il crée toutes sortes de machines farfelues pour rendre service à la ville.

Mais un jour, la foudre s’abat sur leur maison et leur père devient une peluche ! La peluche Mocco bouge, parle, continue de mettre au point de nouvelles inventions… et la vie d’Ichiko et Niko n’en devient que plus amusante !

SCENARIO : LUNLUN YAMAMOTO

DESSIN : LUNLUN YAMAMOTO

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



SHAMAN KING STAR EDITION TOME 8







Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL & SÉBASTIEN GESELL



