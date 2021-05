Excalibur : L'intégrale 1988-1989







Nouvelle INTÉGRALE pour une série culte ! Les X-Men étant présumés morts, Diablo, Kitty Pryde, Captain Britain, Meggan et d'autres forment une nouvelle équipe basée en Angleterre et affrontent des menaces de plus en plus déjantées ! Contient les épisodes US Excalibur: The Sword is Drawn et Excalibur (1988 ) 1-11, précédemment publiés dans X-MEN CLASSIC 2, 6 et Titans 137-138.



Chris Claremont, Alan Davis, Ron Lim, Marshall Rogers

Date de sortie : 05 Mai 2021

Pagination : 328

Prix : 35€



_________________

Star Wars - La Haute République N°01 exclusivité Panini Store







La galaxie est en paix, placée sous le règne de la République ainsi que sous la protection des nobles et sages chevaliers Jedi. Symbole du bien sous toutes ses formes, le flambeau stellaire est sur le point d'être inauguré par la République aux confins de la Bordure Extérieure. Cette nouvelle station spatiale projettera dans toute la galaxie une lueur d'espoir. Mais tandis que la République tout entière connaît une glorieuse renaissance, un nouvel adversaire effrayant déploie ses forces. Les gardiens de la paix et de la justice doivent dès lors faire face à un péril qui menace l'Ordre, la galaxie et la Force elle-même...



Date de sortie : 12 Mai 2021

Pagination : 48 pages

Prix : 15.99€



_________________

Elektra renaît à la vie







Matt Murdock en est sûr, Elektra est morte. Alors, pourquoi est-il sans cesse assailli de cauchemars et de prémonitions terribles dans lesquelles son ancien amour est non seulement vivante, mais on ne peut plus active en tant que criminelle ? Daredevil ne trouvera pas le sommeil avant d'en avoir le coeur net. Peu d'auteurs ont autant laissé leur marque sur un personnage que Frank Miller sur ceux de Daredevil et Elektra. En 1990, Miller rend la vie au grand amour de Matt Murdock dans une superbe saga, publiée en format Graphic Novel. Nous la présentons ici dans le même format géant que X-Men : Genèse Mutante ou Magnéto : le Testament, donnant ainsi toute la place au magnifique trait de Miller.

Date de sortie : 12 Mai 2021

Pagination : 80 pages

Prix : 28€



_________________

_________________

Empyre 3

(Edition collector)







L'épopée cosmique se poursuit alors que la guerre contre la Terre fait sa première victime ! Les Avengers et les Fantastiques sont sollicités de tous côtés : isolé, Captain America doit tenir, mais quels alliés lui reste-t-il pour l'épauler ? Et un héros apprécié dévoile un secret fracassant qui pourrait changer l'issue du conflit ! En plus : une histoire spéciale consacré au Spadassin et son fils Quoi. Avant-dernier volet pour cette formidable intrigue politique bourrée d'action et de rebondissements inattendus. Une saga grandiose menée par les scénaristes d'Immortal Hulk et Fantastic Four, présentée sous le format qui a fait le succès de DAWN OF X !

Date de sortie : 12 Mai 2021

Pagination : 168 pages

Prix : 20€



_________________

_________________

Strange Academy 1 exclusivité Panini Store







Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a toujours évité pendant des décennies : ouvrir une école pour les jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier convergent donc vers la Nouvelle-Orléans, ils vont y étudier les Arts Mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la Sorcière Rouge, Magie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances d'accueillir plusieurs générations d'élèves... C'est toujours un plaisir de voir arriver dans l'univers Marvel de nouveaux personnages. En voici toute une floppée, sous la houlette des dynamiques Skottie Young (Deadpool, Le Magicien d'Oz) et Humberto Ramos (Spider-Man) ! C'est Harry Potter chez les héros Marvel !



Date de sortie : 12 Mai 2021

Pagination : 152 pages

Prix : 15€



_________________

_________________

Dawn of X Vol.13 (Edition collector)







C'est la guerre. Le crossover Empyre n'épargne pas les X-Men ! Les mutants vont devoir défendre Krakoa dans une mini-série événement, ainsi que la Lune où la famille Summers est installée. En plus, Cable rencontre Deadpool, Wolverine retrouve Omega Red et l'équipe de Facteur-X doit enquêter dans le Mojovers.



Date de sortie : 12 mai 2021

Pagination : 160 pages

Prix : 20€



_________________

_________________

Spider-Man Team-up : L'intégrale 1984-1985







En 1984 et 1985, Spider-Man fait équipe avec de nombreux héros, d'Iron Man à Black Widow, de Moon Knight à Thor, de Starfox aux X-Men ! Et surtout, il participe à la saga Guerres Secrètes et en rapporte le fameux costume noir qui deviendra Venom ! Cet album est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, le dernier épisode de l'ouvrage, le 150 de Marvel Team-Up, est le dernier de la série ! Certes, le titre a ensuite été relancé en 1997, mais c'est quand même une grande histoire qui s'achève ici ! En plus, tous les épisodes contenus dans cet album sont inédits en France !





Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 392 pages

Prix : 35€



_________________

Amazing Spider-Man : L'intégrale 1973 (Nouvelle édition)







Dans ses nouvelles aventures, la route de Spider-Man croise celle de Hulk et de Luke Cage, mais aussi de personnages plus atypiques comme l'étonnant Kangourou ! Surtout, Peter Parker vit ce qui est certainement son affrontement le plus tragique face au Bouffon Vert, celui qui coûte la vie à sa bien-aimée Gwen Stacy ! Panini Comics poursuit sa politique de réédition des INTÉGRALES, avec un album qui contient un épisode mythique, le numéro 121 d'Amazing Spider-Man décrivant la mort de Gwen Stacy.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 304 pages

Prix : 35€



_________________

Star Wars - Dark Vador : Seigneur noir des Sith 1







Anakin Skywalker appartient au passé. En se tournant vers le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi a disparu et il est devenu Dark Vador, le puissant vassal de l'Empereur Palpatine. Ce dernier lui confie sa première mission : obtenir son propre sabre laser. Alors que la première série consacrée à Dark Vador s'intéressait au parcours du vilain entre Un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque, cette nouvelle série qui sera rééditée en deux tomes, se focalise sur la période qui suit la transformation d'Anakin en Vador, après La Revanche des Sith.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 312 pages

Prix : 32€



_________________

Nick Fury : L'intégrale 1991-1992







Nick Fury et ses partenaires de poker, la Chose, Mister Fantastic et Captain America, affrontent le Mandarin, mais c'est peut-être le Baron Strucker qui détient les meilleures cartes ! Puis, lorsque le Q.G. du S.H.I.E.L.D. est attaqué par des terroristes, les Avengers et les Quatre Fantastiques viennent prêter main forte à Fury, mais celui-ci se retrouve à devoir recruter de nouveaux agents. Wolverine acceptera-t-il le poste ? Voici les super-agents du S.H.I.E.L.D. ! Une nouvelle ère commence pour la série d'INTÉGRALES consacrées à Nick Fury, puisque les douze épisodes recueillis ici n'ont jamais été publiés jusque-là en France. Entre autres, on y assiste aux premiers pas du scénariste Scott Lobdell, qui fera les beaux jours des X-Men sur l'Ère d'Apocalypse.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 35€



_________________

Marvel Next Gen - Le magicien d'Oz







La maison de Dorothée a été transportée par une tornade dans le pays des Munchkins, et seul le Magicien d'Oz peut ramener la fillette au Kansas ! En compagnie de l'Épouvantail, du Bûcheron en Fer-Blanc et du Lion Poltron, Dorothée entame un voyage de retour semé d'aventures magiques... En 2009, Marvel présente plusieurs mini-séries consacrées à l'univers du Magicien d'Oz. Leurs atouts : elles sont directement inspirées des romans de Frank L. Baum et elles bénéficient de l'immense talent de Skottie Young (I Hate Fairyland, les couvertures variantes "babies" de Marvel...), un dessinateur dont le trait convient parfaitement à la folie du roman. Voici une magnifique occasion de faire découvrir ce chef-d'oeuvre aux plus jeunes lecteurs, avec les deux premières mini-séries, Le merveilleux magicien d'Oz et Le merveilleux pays d'Oz, proposées dans un seul album !



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 368 pages

Prix : 10.95€



_________________

Spider-Man: L'autre







Pourtant habitué à la malchance, Peter Parker coule des jours heureux. Il fait partie des Avengers, vit dans la tour Stark avec son épouse Mary Jane et Tante May. Mais des cauchemars viennent l'assaillir et sa santé se met à décliner : est-ce un effet de son imagination ou s'apprête-t-il à livrer son plus grand combat ? Spider-Man va devoir évoluer ou mourir, car Morlun est de retour. Nouvelle édition de cette saga réputée de Spider-Man. Cette aventure associe les trois séries de l'époque consacrées au Tisseur : Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Knights Spider-Man et bien sûr Amazing Spider-Man.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 336 pages

Prix : 32€





_________________

Les Gardiens de la Galaxie & X-Men : Le Vortex noir







Peter Quill et Kitty Pryde ont dérobé le Vortex Noir, une relique extraterrestre conférant un pouvoir absolu à quiconque regarde à l'intérieur. Mais le père de Peter et le fils de Thanos veulent s'approprier la puissante arme. Pour les en empêcher, Peter et Kitty auront besoin de l'aide de tous leurs alliés, qu'il s'agisse des Gardiens de la Galaxie ou des X-Men. Pour la deuxième fois (après Le procès de Jean Grey), Brian Michael Bendis réunit deux équipes dont il a la charge dans l'ère Marvel NOW! : les jeunes X-Men transfuges du passé, et les Gardiens de la Galaxie. Une saga qui aura des conséquences importantes pour certains membres des deux équipes. L'événement implique également les séries consacrées à Nova, Star-Lord ou encore Cyclope et Captain Marvel. L'album est donc à la fois la suite des MARVEL DELUXE : ALL-NEW X-MEN et GARDIENS DE LA GALAXIE.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 336 pages

Prix : 32€





_________________

Conan : Hour of the Dragon







Le maléfique Xaltotun est de retour et il renverse Conan, Roi d'Aquilonia. Mais alors que le monde croit le Barbare mort, celui-ci tente de s'échapper d'un donjon et pépare une contre-attaque. Sa vengeance sera terrible ! The Hour of the Dragon est le seul roman écrit par Robert E. Howard sur Conan, il est adapté ici par Roy Thomas, un habitué du célèbre barbare, et Gil Kane. L'histoire aura de multiples suites, toutes réunies dans cet album qui regroupe donc plusieurs séries, de Giant-Size Conan à Savage Sword of Conan en passant par Conan the Barbarian.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 288 pages

Prix : 26€



_________________

Avengers Universe N°02







Découvrez le premier hôte du Phénix, il y a un million d'années ! Et qu'arrive-t-il à Mjolnir ? Désormais, n'importe qui peut soulever le marteau de Thor ! Quant à Tony Stark, il continue de chercher la rédemption, accompagné de Hellcat !



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 72 pages

Prix : 6.99€



_________________

Fantastic Four : Antithesis







La Terre est menacée comme jamais auparavant : Antithesis, l'homologue de Galactus dans la Zone Négative, se dirige vers notre planète ! Les Quatre Fantastiques n'ont d'autre choix que de se tourner vers le Dévoreur de Planètes pour l'affronter. Mais que se passera-t-il si même lui, ne parvient pas à arrêter Antithesis ? Cette saga se déroulant dans un univers Marvel parallèle est l'occasion pour Mark Waid (Daredevil, Captain America) de réaliser le rêve de tout fan qui se respecte : la première mini-série des Fantastiques entièrement illustrée par la légende des comics Neal Adams ! Un album alliant nostalgie et modernité.



Date de sortie : 19 Mai 2021

Pagination : 136 pages

Prix : 18€





_________________

Venom 4







Venom a un fils ! Mais protéger le jeune Dylan devient compliqué lorsque les hordes de Malekith menacent d'envahir la Terre, en pleine Guerre des Royaumes. En plus, le Seigneur des Elfes Noirs a décidé de faire du symbiote son arme ! Et pendant ce temps, Carnage continue de s'en prendre à tous ceux qui ont un jour été liés à un symbiote. Le scénariste Donny Cates reviendra sur la série au cinquième tome, mais en attendant, c'est Cullen Bunn, l'auteur de la Massacrologie Deadpool, qui reprend les rênes le temps de trois épisodes, liés au crossover War of the Realms. Inclus également : le one-shot Bûcher funéraire qui prépare le terrain pour Absolute Carnage !



Date de sortie : 26 Mai 2021

Pagination : 104 pages

Prix : 18€



_________________

House of M







La Sorcière Rouge est devenue folle, entraînant la dissolution des Avengers et la mort de nombre d'entre eux. Depuis, elle a disparu. Lorsque les héros partent à sa recherche, elle déchaine une nouvelle fois ses immenses pouvoirs et donne naissance à une nouvelle réalité où les mutants dominent la planète et où la Maison M, la famille de Magnéto, règne en maître. C'est le début d'une saga épique qui s'achèvera avec une phrase lourde de sens et qui a durablement bouleversé l'univers Marvel : "Plus de mutants". En arrivant chez Marvel, Brian Michael Bendis enchaîne les coups de maître, que ce soit avec la création de l'univers Ultimate ou la dissolution des Avengers dans Avengers : La Séparation. Il s'associe ici au frenchie Olivier Coipel pour un des crossovers qui eu le plus de répercussions sur l'univers Marvel.



Date de sortie : 26 Mai 2021

Pagination : 216 pages

Prix : 14.95€





_________________

Spider-Man : La dernière chasse de Kraven







Kraven le Chasseur a traqué tous les animaux de la création. Pourtant, une proie lui échappe encore et toujours : Spider-Man ! Bien décidé à prouver qu'il est le plus grand chasseur de tous les temps, Kraven va endosser le costume du héros et usurper son identité après l'avoir envoyé six pieds sous terre. Est-ce la fin pour le Tisseur ? L'une des sagas les plus mémorables de Spider-Man rejoint la collection MARVEL MUST-HAVE, avec des bonus exclusifs. Un récit différent pour le héros, plus mature et torturé qu'à l'ordinaire.



Date de sortie : 26 Mai 2021

Pagination : 160 pages

Prix : 14.95€





Ce mois-ci, chez Panini Comics il y a pleins de bonnes choses, avec du Star Wars, Spider-Man et surtout les 4 Fantastiques.[pos=centre][/pos