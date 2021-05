“I'm a simple man making his way through the galaxy. Like my father before me.”

















































Maintenant, que la saison 2 de The Mandalorian est terminée depuis plusieurs semaines, je peux spoiler avec l'arrivée de la Hot Toys de Boba Fett. Eh oui, le plus célèbre des chasseurs de prime de la galaxie revient avec une figurine bien badass.A l'intérieur de la boite, nous retrouverons, en plus de la figurine de 30cm :-Six pièces de mains gantées interchangeables comprenant:Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUn pistolet tenant la main droiteUn geste de la main droiteCostume:-Une armure mandalorienne de Boba Fett et un gilet avec des effets de détresse-Une paire de gantelets rouge brunâtre avec des effets de vieillissement-Une chemise à manches longues de couleur gris-noir-Une ceinture marron semblable à du cuir avec pinces à munitions et étui pour pistolet-Une ceinture cordée de couleur marron foncé-noir-Une paire de pantalons de couleur noir brunâtre-Une paire de bottes de couleur noire-Une genouillère droite jaune avec effets de vieillissementArme :-Un pistoletAccessoires:Un accessoire d'effet de code de chaîneUn jetpack avec des effets en détresse et une fusée détachableDeux accessoires d'incendie pour propulseurs réels (pouvant être fixés au jetpack)Un accessoire à effet de tir (pouvant être fixé à la fusée)Un accessoire à effet lance-flammes (pouvant être fixé au gantelet)Un accessoire effet oiseau sifflant (pouvant être fixé au protège-genoux)La version Deluxe, contiendra de bons bonus:-Ressemblance authentique et détaillée de Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett dans Star Wars: The Mandalorian-Tête sculptée nouvellement développée avec une expression faciale très précise, des rides détaillées et un grain de peau-Corps avec plus de 30 points d'articulations-Environ 30 cm de hauteur-Cinq pièces de mains gantées interchangeables comprenant:Une paire de mains détenduesUne paire de mains pour tenir les armesUn pistolet tenant la main droiteCostume:-Une robe de couleur noir grisâtre (avec fil pliable)-Une chemise à manches longues de couleur gris-noir-Une paire de protège-bras de couleur noir grisâtre-Un gilet de couleur noir brunâtre-Une ceinture marron semblable à du cuir avec pinces à munitions et étui pour pistolet-Une ceinture cordée de couleur marron foncé-noir-Une paire de pantalons de couleur noir brunâtre-Une paire de bottes de couleur noire-Une genouillère droite jaune avec effets de vieillissementArmes:-Un bâton de gaffi-Un fusil à vélo avec sangle-Un pistoletAccessoires:Un casque Stormtrooper endommagéUne figurine d'hologramme Jango Fett