American vampire intégrale tome 4

1960, Kansas. La crainte d'une guerre nucléaire plane sur une société en pleine mutation. Les manifestations se multiplient, la tension est palpable, et dans l'ombre, à l'insu de tous, les vampires poursuivent leur expansion. Qu'est-il advenu de Pearl Jones depuis la disparition de son mari Henry ? Et de Skinner Sweet, le premier vampire américain ? Le Mal ancestral qui rôde saura-t-il les réunir à nouveau ?



Série : American Vampire intégrale - Edition Black Label

SCÉNARISTE : SCOTT SNYDER - DESSINATEURS : RAFAEL ALBUQUERQUE, COLLECTIF, SEAN MURPHY

Date de sortie : 07 mai 2021

Pagination : 344 pages

Tome 4 sur 5

Contenu vo : American Vampire Second Cycle #1-11 + American Vampire Anthology #1-2

Prix : 29 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Batman’s Grave

Quand Batman découvre le lien caché entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat véreux, c'est le début pour lui d'une traque sans relâche qui le mène vers un nouvel ennemi : Scorn. Ce dernier monte une armée de tueurs implacable à même de vaincre le Chevalier Noir, qui se trouve de son côté de plus en plus isolé. Bruce Wayne a peut-être enfin atteint sa limite.



Série : Batman's Grave

SCÉNARISTE : WARREN ELLIS - DESSINATEUR : BRIAN HITCH

Date de sortie : 07 mai 2021

Pagination : 304 pages

Prix : 29 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Flash rebirth tome 11

Flash a vaincu Paradox grâce à l'aide de son ennemi de toujours : le Néga-Flash ! Ce dernier, qui a échappé plusieurs fois à la mort, a cependant juré de ruiner la vie du Bolide Écarlate. Et pour ce faire, le criminel réunit autour de lui une équipe de super-vilains taillée sur mesure : la Légion de Zoom. Face à cette nouvelle alliance réunissant certains de ses pires adversaires, Flash sera bientôt rejoint par de nombreux héros partageant ses pouvoirs et son sens de la justice, pour une ultime bataille entre le Bien et le Mal !



Série : Flash Rebirth

SCÉNARISTES : JOSHUA WILLIAMSON, HOWARD PORTER - DESSINATEURS : RAFA SANDOVAL, HOWARD PORTER, COLLECTIF, SCOTT KOLINS

Date de sortie : 07 mai 2021

Pagination : 176 pages

EAN : 9791026827191

Contenu vo : Flash #756-762 + #750 (back-up)

Prix : 18 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Selina kyle : catwoman tome 3

Sans atteindre le degré de violence d'une ville comme Gotham, Villa Hermosa n'a rien d'un havre de paix pour ses habitants. Lorsque la pègre apprend l'existence d'un dossier révélant au grand jour l'ensemble des activités illégales en cours dans la ville, toutes les factions sortent de l'ombre pour s'en saisir, et semer le chaos sur leur passage. De son côté, Catwoman a bien l'intention de s'en emparer et de faire le ménage ! Mais les choses se compliquent légèrement quand elle apprend qu'elle est aussi recherchée que ce dossier... sa tête ayant été mise à prix !



Série : Selina Kyle : Catwoman

SCÉNARISTES : JOËLLE JONES, COLLECTIF - DESSINATEURS : JOËLLE JONES, FERNANDO BLANCO, COLLECTIF, JOHN TIMMS

Date de sortie : 07 mai 2021

Pagination : 200 pages

Tome 3 - Dernier tome de la série

Contenu vo : Catwoman #14-21

Prix : 18 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Arthur curry : aquaman tome 3

Ayant retrouvé la mémoire, Aquaman a renoué avec Mera. Enceinte, la reine accouche d'une petite fille. Mais la naissance de cette héritière royale attise toutes les convoitises. Ocean Master, le propre frère d'Arthur Curry, fait son grand retour, tandis que Black Manta songe à se venger depuis sa récente défaite. Plus que jamais, le sort de l'Atlantide est suspendu au destin de la famille royale, et Aquaman aura besoin de l'aide de tous ses alliés afin d'assurer la pérennité de son royaume.



Série : Arthur Curry : Aquaman

SCÉNARISTE : KELLY SUE DECONNICK - DESSINATEUR : ROBSON ROCHA

Date de sortie : 21 mai 2021

Pagination : 256 pages

Contenu vo : Aquaman #56-65

Prix : 23 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Batman mythology : bruce wayne

Le célibataire le plus en vue de Gotham City est également son célèbre protecteur : Batman. Mais quels sont les secrets qui entourent ce playboy milliardaire, dirigeant d'une des entreprises les plus florissantes des États-Unis. De son serment fait à ses parents à sa vie de businessman philanthrope, découvrez tous les reflets d'une vie déchirée par un drame il y a des années.





Contenu : Secret Origins (1987) #6 ; Batman Chronicles #5 ; Detective Comics #155, 226, 614, 678 ; Batman #250, 383, 561 ; Legends of the Dark Knight #79 ; Legends of the Dark Knight 100-page Spectacular #2 ; Gotham Knights #32 ; Batman: Shadow of the Bat #45



Série : Batman Mythology

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 21 mai 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 23 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Skulldigger & skeleton boy tome 1

Spiral City. Dans une ruelle sombre, un jeune garçon assiste impuissant au meurtre de ses parents. Le criminel le menace de son arme, il est la prochaine victime... L'apparition de Skulldigger le sauvera in extremis. Traumatisé, le garçon choisit néanmoins de garder les yeux ouverts lors de l'exécution du meurtrier par son sauveur. Ainsi naquit Skeleton Boy...



Série : Skulldigger & Skeleton Boy

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : TONCI ZONIC

Date de sortie : 21 mai 2021

Pagination : 148 pages

EAN : 9791026821212

Contenu vo : Contenu : Skulldigger + Skeleton Boy #1-6

Prix : 16 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Batman death metal 4 couverture variante

Malgré les agissements de Lex Luthor, Lobo et de la Ligue de Nightwing, le plan de la Trinité – Superman, Batman et Wonder Woman- pour contrer Perpetua a échoué. Désormais, le Darkest Knight possède l'énergie d'anti-crise à même de remodeler l'existence en Multivers qui rit. Pour les héros : il ne reste plus qu'une issue : restaurer toutes les continuités passées ou périr.



Série : Batman Death Metal

SCÉNARISTES : SCOTT SNYDER, JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : GREG CAPULLO, COLLECTIF

Date de sortie : 28 mai 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 25 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Batman death metal 4

Malgré les agissements de Lex Luthor, Lobo et de la Ligue de Nightwing, le plan de la Trinité – Superman, Batman et Wonder Woman- pour contrer Perpetua a échoué. Désormais, le Darkest Knight possède l'énergie d'anti-crise à même de remodeler l'existence en Multivers qui rit. Pour les héros : il ne reste plus qu'une issue : restaurer toutes les continuités passées ou périr.



Série : Batman Death Metal

SCÉNARISTES : SCOTT SNYDER, JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : GREG CAPULLO, COLLECTIF

Date de sortie : 28 mai 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 23 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Plunge

Au lendemain d'un tsunami, on détecte au large du détroit de Béring le signal de détresse du Derleth, un navire d'exploration scientifique... disparu depuis 40 ans. Le biologiste marin Moriah Lamb rejoint l'équipe de remorqueurs d'épaves missionnée par Rococo International, un groupe privé très intéressé par la cargaison du Derleth. De même qu'il est heureux que les mystères de l'univers soient inaccessibles à l'entendement humain, certains secrets devraient quant à eux rester immergés dans les abysses du cercle arctique.



Série : Plunge

SCÉNARISTE : JOE HILL - DESSINATEUR : STUART IMMONEN

Date de sortie : 28 mai 2021

Pagination : 168 pages

Contenu vo : Plunge #1-6

Prix : 16 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------

Les sorties du mois de Mai 2021 chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Pour moi, Batman's Grave et Batman Mythology, Batman Death Metal tome 3 et Skulldigger & skeleton boy tome 1.