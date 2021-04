En attendant une date de sortie, le jeu est attendu en août sans plus de précision, Blood Bowl 3 se dévoile avec une vidéo de gameplay.Cette vidéo de présentation mets en scène, une nouvelle race, les Orques Noirs avec leurs forces et leurs faiblesses.Le jeu sera disponible sur One|Series, PS4|PS5, Steam et Switch

posted the 04/27/2021 at 09:25 AM by leblogdeshacka