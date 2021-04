L'opération de cet été chez Urban Comics, nous proposera 10 comics de l'univers Batman.À l'intérieur du pack nous retrouverons :- Justice League vs Suicide Squad- Suicide Squad Renaissance- Batman l’Asile d’Arkham- Batman vs Deathstroke- Batman vs Bane- Harley Quinn Rebirth- Gotham City Sirens- Joker- Le Pingouin- Justice League Forever EvilSortie prévue le 16 Juin Amazon 49.99€

posted the 04/27/2021 at 07:56 AM by leblogdeshacka