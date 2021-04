En ce moment, je cherche un système de sécurité pour la maison et je teste quelques modèles de caméra pour ne pas prendre tout et n'importe quoi. Car il y a tellement de marques et de systèmes différents, que l'on peut vite se perdre.Le packaging reste simple, en même temps, cette fois, je ne pense pas garder la boîteLa chose qu'il faut bien regarder, c'est bien le 1080p qui donne une bonne qualité d'image. Il y a des caméras qui ont de la 4K, mais le prix n'est pas le même. Là, nous sommes sur une caméra à moins de 50€.La caméra possède plusieurs features, comme le grand angle, la vision nocturne (jusqu'à 8m), le micro, en gros elle est parfaite.Vous pourrez même vous en servir pour veiller sur vos enfants, regarder votre chat faire le con dans la maison.La caméra est de taille classique, vous pouvez même vous en servir pour protéger n'importe quelle pièce.Une application est aussi disponible, simple d'utilisation, elle permet de jeter un œil chez soi en cas d'alerte, ou juste regarder si tout va bien. En plus de pouvoir écouter, ce qu'il se passe dans la pièce où se trouve la caméra, on peut aussi parler pour faire peur au chat ou autrePerso, ma caméra est sur un meuble, simplement posée, mais apparemment, nous pouvons l'accrocher au plafond, une accroche est disponible dans la boîte.Cette caméra est actuellement dans ma chambre, d'où le fait que je n'ai pas mis de photo, mais la qualité est plutôt bonne (je vous ferai des captures quand j'aurai déménagé). Si vous recherchez une caméra pas trop chère pour votre Gaming Room, cette Chacon est vraiment top.