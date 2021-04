La nouvelle série d'animation de Disney M.O.D.O.K, se dévoile avec un trailer et une affiche.Parmi les créateurs, nous retrouvons Patton Oswalt, qui à joué l'agent Eric Koenig dans Agents Of Shield, sera également le doubleur de M.O.D.O.K et Jordan Blum, à qui l'on doit American Dad, Aimée Garcia, Ella Lopez dans Lucifer, donnera de la voix ainsi que Ben Schwartz, qui à joué Jean-Ralphio Saperstein dans Parks and Recreation et Melissa Fumero, Amy Santiago dans Brooklyn Nine-Nine.La série est composé de 10 épisodes.Chez nous, la série sera disponible sur Disney+ dans la section Star, le 21 Mai 2021.