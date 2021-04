Petit avis rapide sur Batman Arkham Double-Face des éditions Urban Comics.La collection Batman Arkham, essaie de nous faire découvrir des récits consacrés aux méchants de Batman. Et avec Double-Face nous avons droit à des histoires originales. Si vous souhaitez en découvrir plus sur l'homme de deux visages cette compilation est juste incroyable.En effet, en plus d'en apprendre plus sur le personnage, Batman Mythology, nous propose de découvrir l'évolution du personnage au travers de récits chronologique.Les différents récits consacrés au personnage de Double-Face, personnage emblématique du Batverse pour moi, de sa création en 1942 , en passant dans les années 1970, pour arriver plus récemment dans les années 2013. Vous aurez compris que Double-Face n'aura plus aucun secret pour vous.Perso, je suis plus que satisfait de ce comics consacré à Double-Face et j'attends avec impatience le prochain sur Gotham City et Poison Ivy.La collection de Batman Arkham contiendra 6 volumes, tout comme la collection Batman Mythology.