Bonne nouvelle, après Batman Beyond Tome 3 et Batman'89 (qui devrait arriver en VF, mais chute !! ), Batman Future State débarquera lui aussi en VF.Pour rappel, le Batman de Future State est un nouveau Batman. Exit Bruce Wayne, place à Tim Fox, le fils de Lucius fox. Ça s'annonce plutôt bien et j'ai hâte de voir le résultat.Il y a aussi Superman Future State, Harley Quinn Future State, Flash Future State et Swamp Things Future State. Un gros arc que j'ai hâte de découvrir.