Très bonne nouvelle, le DCUniverse se dévoile sans Zack Snyder et sa pourrait être vraiment pas mal. En effet, le film The Flash, permettra de faire la jonction entre les différents multivers de DC.Et pour bien préparer les choses, Warner Bros. officialise, que Michael Keaton reprendra bien son rôle de Bruce Wayne/Batman dans le film The Flash.Petite rumeur au passage, d'après un insiders (j'ai plus son nom), les Batmobile de Michael Keaton et Ben Affleck seront bien présente dans le film.D'autres surprises sont sûrement à venir