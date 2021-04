Petit avis comparatif sur les deux dernières souris de chez Roccat, la Burst Core et la Burst ProOn commence déjà, avec le packaging des deux souris que je trouve vraiment sympa. Vous le savez, je me répète, mais le packaging est hyper important pour moi.Nous pouvons déjà voir que la grosse différence entre les deux sera au niveau de l'esthétique, avec une qui s'allume et une qui ne s'allume pas. Mais ce n'est pas tout.Comme vous pouvez le voir, l'autre différence entre la Pro et la Core, c'est bien le DPI.Si les souris ne sont pas allumées, aucune façon de faire la différence, la prise en main et exactement la même. D'ailleurs, l'ergonomie s'adapte parfaitement aux différentes tailles de mains (testé avec ma grosse paluche et la main de ma copine).Le dessous des souris sont exactement les mêmes, juste la Burst Pro, possède deux patins Bleu en plus pour un meilleur grip.Les côtés des deux souris sont exactement les mêmes, les deux boutons pour "précédent" et "suivant".La qualité du plastique ne fait pas jouet comme peuvent le faire certaines souris aux même prix.En dehors d'un DPI plus important, la Burst Pro possède des leds pour un éclairage de la souris que je trouve vraiment classe. Les alvéoles sont éclairés de plus de 1.6 millions de couleurs. J'aime particulièrement, le rose, violet, vert, jaune, bleu!Malheureusement, la Burst Core ne s'allume pas, mais ça ne l'empêche pas d'avoir son petit truc. Elles sont vraiment belles. Ok, ce ne sont que des souris, mais j'aime les belles souris.Les deux souris se valent, surtout que le prix entre la Core et la Pro est d'une petite dizaine d'euros. Si vous recherchez un DPI plus élevé et une souris avec un design sympa, la Burst Pro est idéale. Par contre, si vous faites du jeu occasionnel, la Burst Core sera parfaite dans sa gamme.