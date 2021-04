Fans de Star Wars, et de Hot Toys, voici venir une figurine pour Ashoka Tano.Expression faciale, maquillage et motifs faciaux très précisMontrals rayés bleus et blancs nouvellement sculptés et queues de tête incrustées de fils pliablesCorps avec plus de 28 points d'articulationsEnviron 28,5 cm de hauteurCinq pièces de mains interchangeables comprenant:Une paire de mains détenduesUne paire de sabres laser se tenant la mainUn poing droitChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une cape de couleur grise avec des effets de vieillissement (intégrée avec un fil pliable)Un gilet de couleur grise avec des cols superposésUne paire de gantelets patinés en vert bleuâtre avec des gants avant-bras de couleur noireUne ceinture de couleur marron foncé avec des accessoires détaillésUn sous-ceinture de couleur grise avec motifsUne paire de pantalons de couleur grise finement ajustés avec des motifsUne paire de chaussures de couleur noire et d'armures de couleur vert bleuâtre avec des effets de vieillissementArmes:Une paire de sabre laserUne paire de lame de sabre laser en mouvement (attachable à la poignée)Accessoires:Une toile de fond sur le thème de la courBase de figurine de diorama sur le thème de la passerelle spécialement conçueLa figurine mesure environ 28cm