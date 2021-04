"En 2006, on a trouvé les traces d'un accès non autorisé aux dossiers présidentiels secrets dans le réseau de la Maison-Blanche. L'agent fédéral Leon S. Kennedy est parmi le groupe invité à la Maison-Blanche pour enquêter sur l'incident, mais lorsque le courant est soudainement coupé, Leon et l'équipe SWAT sont forcés de stopper une horde de mystérieux zombies.





Un nouveau trailer pour Resident Evil Infinite Darkness, qui sera disponible en Juillet sur Netflix.J'en profite, pour vous annoncer que le tournage du nouveau film Resident Evil est terminé.