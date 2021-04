JVLive

Armez-vous de vos plus grosses pincettes. C'est fait? Parfait.En plus du Ludens qui teaserait un rapprochement avec Kojima, le journaliste Jeff Grubb croit savoir que la présence d'une Switch dans l'étagère du patron de Xbox, Phil Spencer, n'est pas là par hasard, elle non plus.En effet lors de cette vidéo de février où Spencer s'exprime face caméra, un détail n'est pas passé inaperçu auprès de certains viewers puisqu'une Nintendo Switch trône fièrement dans sa bibliothèque. Peut-on imaginer un rapprochement concret entre les deux firmes à plus ou moins long terme? En tout cas on sait qu'il arrive régulièrement que des personnages issus de l'univers Xbox fassent un crossover sur les machines de Nintendo.Dans son récent podcast , Grubb affirme que «presque chaque chose a une signification» dans cette étagère, sans préciser la teneur de ce rapprochement: le Xbox Game Pass sur Switch en plus de Steam? Des nouvelles tenues dans Halo ou des personnages dans SSBU? Pas plus d'info pour l'instant.