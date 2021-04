Le goodies qui intéressera le plus, c'est bien l'artbook. Celui-ci possède une couverture souple avec plus de 140 pages.







Aujourd'hui, petit unboxing photos (en attendant un unboxing vidéo) de la version collector de My Memories of US sur Switch. Cette version de Red Art Games est limitée à 500 exemplaires monde.La boîte est assez grande, avec un packaging sobre et ça fait vraiment classe de voir juste le logo du jeu sur un fond noir.À l'arrière de la boîte, nous avons le traditionnel contenu du coffret.Une fois la boîte ouverte, nous pouvons découvrir un travail de qualité, pas de jeu qui traine à l'intérieur. Il y a des cales et tout est pensé pour rentrer dans la boîte. J'ai déjà vu des collectors avec des lithographies pliées à l'arrache ou même le contenu posé comme ça dans la box.La première chose qui se trouve dans le coffret, une belle lithographie.Perso, j'aime beaucoup les artbook et celui-ci nous propose de très belles images (je ne fais pas de promo, mais j'ai des artbook vraiment pas terrible, comme celui du collector de Dead Space 2 ou celui de Driv3r)Maintenant, que j'ai scruté l'artbook, car pour faire les photos (et il y en a un paquet dans mon téléphone, mais il faut faire une sélection), passons aux deux derniers contenus présent dans cette édition collector.Il nous reste donc le jeu et l'ost sur 2 CD, bien calé dans le carton.L'ost du jeu est tient donc sur deux CD, dans un coffret double CD à l'ancienne.Pas moins de 45 musiques tout de même pour ce My Memories of US.Le gros plus des éditions Red Art Games, c'est bien le fourreau de protection style Game Cube Jap. Je ne comprends pas pourquoi Nintendo ne l'a pas mis en place sur les jeux Switch. Bref, fourreau cartonné j'aime alors j'en veux partout.À l'intérieur, bah, c'est du classique, le jeu sur cartouche, et voilà.Perso, j'adore ce genre de collector, ça prend beaucoup moins de place qu'une figurine et la qualité est là. Manque peut être une clé USB en forme du jeu (comme le fait Limited Run), si je dois chipoter. La seule chose manquante, un certificat d'authenticité.Mise à part ça, cette édition est vraiment sympa, avec un gros contenu qui plaira au plus grand nombre.Le prix est vraiment accessible pour un collector de cette qualité et surtout avec aussi peu d'exemplaires. En plus, le jeu est complétement fou.