On sait tous que Sony fermera ses stores PS3, PSV et PSP cet été, mais ce que nous ne savions pas c'est que certains jeux ne peuvent deja plus etre mis a jour.L'utilisateur DeidaraTV du forum PSNProfile a repertiorié certains jeux comme Battlefield 4 (demat), Gran Turismo 5 (disque), JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle (disque), Journey (demat), LittleBigPlanet GOTY(disque), Marvel Ultimate Alliance 2 (disque), Twited Metal (disque) ou encore White Knight Chronicles International Edition (disque).Donc si vous avez encore une PS3, jetez un coup d'oeil a vos jeux.La liste