Batgirl: La dernière blague par Ian MacDonald.







« JE SAIS QUE JE FERAIS N'IMPORTE QUOI POUR GOTHAM .»

Créé à l'origine comme une variante de couverture pour Batgirl # 48 (2020), écrite par Cecil Castellucci pour DC Comics, cette collection de bandes dessinées est un complément parfait à toute collection d'imprimés d'art Batman. Chaque Batgirl: The Last Joke Fine Art Print comporte une signature d'artiste automatisée et autorisée ainsi qu'un sceau d'authenticité en relief dans le cadre de l'édition limitée de 375 pièces.



Galactus et le surfeur d'argent

par Nekro







« GALACTUS… A FAIM .»

Chaque Galactus et le Silver Surfer Fine Art Print comportent une signature d'artiste automatisée autorisée et un sceau d'authenticité en relief dans le cadre de l'édition limitée de 450 pièces. Associez cette impression d'art Marvel à la Silver Surfer Maquette de Sideshow pour un affichage dynamique des proportions galactiques!



Ahsoka Tano: entre les mondes par Darren Tan







« IL A ÉTÉ PRÉDIT QUE VOUS SERIEZ ICI. NOTRE RÉUNION TANT ATTENDUE EST ENFIN ARRIVÉE .

Chaque Ahsoka Tano: Between Worlds Fine Art Print comporte une signature d'artiste autorisée et automatisée et comprend un certificat d'authenticité dans le cadre de l'édition limitée de 1000 pièces. Inspiré de la figurine Ahsoka Tano Premium Format ™ de Sideshow, cette impression d'art Star Wars est un compagnon idéal pour la sculpture tridimensionnelle très détaillée et est un incontournable dans la collection de tout fan.

Après les figurines de chez Hot Toys et autres Iron Studios et Sideshow, voici les futures art prints à venir.Qui a des arts prints ?