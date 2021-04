---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Iron Studios, vient de dévoiler une nouvelle statue. Cette fois, pas de Batman ou autres personnages de l'univers DC, mais bien un X-Men de chez Marvel. Place à un personnage que je ne connais pas (ou j'ai oublier), Forge, crée par Chris Claremont, John Romita Jr. en 1984.Ça première apparition fut dans comic book Uncanny X-Men #184, en 1984 donc.La statue de Forge mesure 8.6 in (H) x 6.6 in (W) x 7.8 in (L) et est entièrement peinte à la main et en full résine. Pour un poids d'environ 2.5-3kg.Pour le moment, il n'y a pas de date précise concernant la sortie de la statue, juste un vague 31 Décembre 2021.Si vous voulez, voir plus de photos, voici le lien vers Iron Studios