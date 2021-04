[MAJ] Très bonnes nouvelles, pour tous les fans des films de Batman 1989 et de Superman 1978. Les comics auront belle et bien un me édition papier. Pour le moment, uniquement disponible en anglais, mais je ne doute pas qu'une édition Française, est prévue chez Urban Comics.

Batman '89







Anecdote:



Batman ne porte pas de bottes, mais des Nike avec des genouillères.

Superman '78





Après les comics Batman '66 et Wonder-Woman '77, de la gamme Digital First , Warner Bos. continue l'expérience avec deux nouveaux album.Dès cet été, nous aurons droit à Batman 89 et Superman 78, malheureusement pour les fans de format papier, il faudra se contenter du numérique. Aucune sortie de prévue en format papier.Sam Hamm retrouvera l'univers gothique des films de Tim Burton, après avoir écrit les deux films Batman, il revient pour cette suite au format comics. Avec au programme, le film abandonné de Tim Burton (ou presque, tellement les ressemblances sont énormes), avec le retour de Catwoman, une histoire sur Harvey Dent, celui de Billy Dee Williams, pas celui de Tommy Lee Jones et l'introduction de Robin.Côté dessin, nous retrouverons Joe Quinones, déjà connu pour de nombreux comics Batman.Pour Superman '78, les choses sont un peu différentes. Pas de retour des scénaristes du film d'origine, Leslie Newman et Robert Benton ont plus de 80 ans et je penses qu'ils ont tournées la pages Superman de leurs vie depuis longtemps). Comme pour Batman '89, Superman '78 se place juste à la fin du film de Richard Donner.Le scénario est confié à Robert Venditti, on lui doit entre autre Green Lantern, avec aux dessins Wilfredo Torres.Nous découvriront ces comics dès le 27 Juillet, avec les six premiers chapitres disponibles Day One, et les six autres, disponibles chaque semaines.six premiers chapitres disponibles dès le 27 juillet, et six autres chapitres répartis sur les six semaines suivantes.Les liens