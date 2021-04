L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !

Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !!



SCENARIO : ATSUSHI OKUBO

DESSIN : ATSUSHI OKUBO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



-------------------- FIRE FORCE TOME 18SCENARIO : ATSUSHI OKUBODESSIN : ATSUSHI OKUBOTRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET--------------------



GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME TOME 8







Deux ans ont passé depuis la fin du légendaire Grand Tournoi d’Unabara durant lequel de nombreux combattants ont risqué leur vie afin de déterminer qui était le plus fort d’entre eux.

Iori Sengoku, devenu le « guerrier sans égal », reçoit une invitation de la part du shogunat Tokugawa. Il va devoir défendre son titre. Ses adversaires seront des combattants triés sur le volet par le gouvernement. Leur nom : les Cent Lames du shogunat.

Que le Tournoi Ultime commence !



SCENARIO : YOSUKE NAKAMARU

DESSIN : YOSUKE NAKAMARU

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER





-------------------- SCENARIO : YOSUKE NAKAMARUDESSIN : YOSUKE NAKAMARUTRADUCTEUR : YUKIO REUTER--------------------



HÉROÏNE MALGRÉ MOI TOME 3







En découvrant petit à petit l’honnêteté et la gentillesse de Serizawa, Shûko se rend compte que sa première impression n’était pas la bonne et commence à changer d’avis à son sujet. Après qu’il lui a souhaité son anniversaire, Shûko décide, pour la première fois, de se donner à fond en amour ! Le fait que Serizawa la traite de façon spéciale lui donne du courage, et la jeune fille parvient à l’inviter à passer une journée à la plage avec elle. Mais, juste avant le grand jour, Shûko tombe par hasard sur Sakaki, son ami d’enfance…



SCENARIO : FUYU AMAKURA

DESSIN : FUYU AMAKURA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



-------------------- SCENARIO : FUYU AMAKURADESSIN : FUYU AMAKURATRADUCTEUR : ALINE KUKOR--------------------



LOVE FRAGRANCE TOME 2







Asako Yaeshima, une employée qui a des complexes parce qu’elle transpire beaucoup, vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle. Elle est tendue chaque fois que le jeune homme sent son odeur mais, grâce à la gentillesse de celui-ci, qui souhaite prendre grand soin d’elle, la jeune fille parvient peu à peu à prendre confiance en elle et à surmonter son complexe.

Les voilà en couple mais, très vite, elle va faire connaissance avec Korisu, l’assistante de son petit ami…



SCENARIO : KINTETSU YAMADA

DESSIN : KINTETSU YAMADA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



-------------------- SCENARIO : KINTETSU YAMADADESSIN : KINTETSU YAMADATRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL--------------------



RAGNA CRIMSON TOME 7







Les chasseurs de dragons tuent leurs proies avec leur épée d’argent afin de toucher une récompense. Parmi eux, il y a Ragna, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec Léonica, une chasseuse de génie qui peut se vanter d’avoir tué bien plus de dragons que

n’importe quel autre chasseur. Seul un être puissant peut défier ces

créatures. Pour s’opposer au terrible destin qui l’attend, Ragna n’aura pas d’autre choix que de repousser ses limites…!



SCENARIO : DAIKI KOBAYASHI

DESSIN : DAIKI KOBAYASHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



-------------------- SCENARIO : DAIKI KOBAYASHIDESSIN : DAIKI KOBAYASHITRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL--------------------



SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE TOME 7







Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l’école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l’ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l’Humanité !



SCENARIO : YOU ASAMI

DESSIN : YOU ASAMI

TRADUCTEUR : JULIEN DELESPAUL





-------------------- SCENARIO : YOU ASAMIDESSIN : YOU ASAMITRADUCTEUR : JULIEN DELESPAUL--------------------



TIME SHADOWS TOME 9







Shinpei est de retour sur son île natale pour assister aux funérailles de son amie d’enfance, Ushio, décédée accidentellement en mer. Il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond…



Certaines personnes agissent bizarrement. Et s’il s’agissait d’une mort accidentelle, pourquoi une autopsie du corps d’Ushio a-t-elle été ordonnée ? Mais avant de pouvoir vraiment enquêter, Shinpei est assassiné par un sosie de Mio, la soeur d’Ushio.



Et voilà qu’il se réveille sur le bateau qui le conduit à l’île pour assister à l’enterrement d’Ushio…! Il semble avoir remonté le temps… Parviendra-t-il à comprendre ce qui se passe et à l’enrayer avant qu’il ne soit trop tard ?



SCENARIO : YASUKI TANAKA

DESSIN : YASUKI TANAKA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS



-------------------- SCENARIO : YASUKI TANAKADESSIN : YASUKI TANAKATRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS--------------------



UN PETIT AMI TROP PARFAIT ?







À 16 ans, Iroha n’a encore jamais connu le sentiment amoureux. Un jour, elle fait la connaissance de Haruki, un camarade de classe, qui déclare avec amertume que l’amour est vain. Le garçon a déjà eu trois petites amies par le passé et sa dernière histoire s’est mal terminée, suite à une tromperie qu’il a subie.

Très vite, Iroha se rend compte qu’elle est amoureuse de lui… et réciproquement, car Haruki n’est pas insensible au charme de la jeune fille. La déclaration d’amour faite, les voilà ensemble, en couple !

Haruki semble parfait à tous les niveaux, mais c’est loin d’être le cas. Jalousie, quand tu nous tiens…



SCENARIO : MIZUKI OSHINO

DESSIN : MIZUKI OSHINO

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



-------------------- SCENARIO : MIZUKI OSHINODESSIN : MIZUKI OSHINOTRADUCTEUR : ALINE KUKOR--------------------



5 MINUTES FORWARD TOME 6







Tokyo, Yamato Shiroaya est un lycéen ordinaire qui souffre d’un complexe d’infériorité par rapport à son jumeau, Yûto. Un jour, un mystérieux voyant confie à Yamato un étrange bracelet qui lui permettra d’aller dans le futur puis de revenir dans le présent. Mais il ne pourra être utilisé qu’une seule fois et sans savoir à quelle date on atterrira ! Incrédule, Yamato se retrouve pourtant projeté dans un avenir incroyable où des statues de bouddhas géantes sont en train de massacrer les humains et menacent la vie de son frère et de ses amis. Le monde a complètement changé ! Yamato s’apprête alors à retourner dans le présent, décidé à tout faire pour empêcher ce massacre. Sauf qu’il se rend compte, au dernier moment, que ce « futur » doit se produire seulement cinq minutes après le moment où il est parti !



SCENARIO : HIROSHI FUKUDA

DESSIN : HIROSHI FUKUDA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET





-------------------- SCENARIO : HIROSHI FUKUDADESSIN : HIROSHI FUKUDATRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET--------------------





--------------------



BLACK BUTLER TOME 30







Sebastian est majordome au service de Ciel Phantomhive, héritier d’une grande famille de la noblesse anglaise. En matière d’érudition, d’éducation, d’art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais ne vous fiez pas à sa distinction, si vous vous en prenez à son jeune maître, vous découvrirez sa vraie nature… Ciel aurait-il signé un pacte avec le Diable…?!



SCENARIO : YANA TOBOSO

DESSIN : YANA TOBOSO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



-------------------- SCENARIO : YANA TOBOSODESSIN : YANA TOBOSOTRADUCTEUR : PASCALE SIMON--------------------



CHANDRAHAS LA LÉGENDE DE L'IMMORTEL











SCENARIO : YUKI MONJI

DESSIN : YUKI MONJI

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE



-------------------- SCENARIO : YUKI MONJIDESSIN : YUKI MONJITRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE--------------------



COMME LES AUTRES TOME 1











SCENARIO : NOJIN YUKI

DESSIN : NOJIN YUKI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



-------------------- SCENARIO : NOJIN YUKIDESSIN : NOJIN YUKITRADUCTEUR : MISATO RAILLARD--------------------



CORPS SOLITAIRES TOME 3







Michi a 32 ans. Sa relation avec son mari n’est pas mauvaise mais une seule chose fait défaut : cela fait 2 ans qu’ils n’ont plus de relations sexuelles.

Lors d’une soirée entre collègues, elle se confie à l’un deux. Makoto a le même problème mais c’est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui… Pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la reconquête de son mari…



SCENARIO : HARU HARUNO

DESSIN : HARU HARUNO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



-------------------- SCENARIO : HARU HARUNODESSIN : HARU HARUNOTRADUCTEUR : PASCALE SIMON--------------------



GINTAMA TOME 66







Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi : tout samouraï devra se défaire de son sabre… C’en est donc fini de l’âme du guerrier samouraï !



C’est compter sans Gintoki Sakata ! Armé de son sabre d’entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï et ne se défera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes ! Cela va déménager !!







SCENARIO : HIDEAKI SORACHI

DESSIN : HIDEAKI SORACHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



-------------------- SCENARIO : HIDEAKI SORACHIDESSIN : HIDEAKI SORACHITRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL--------------------



SLAM DUNK STAR EDITION TOME 17







Voici enfin de retour, dans une toute nouvelle édition, les aventures de Sakuragi qui se lance dans le basket-ball ! Même si au départ, il le fait pour épater la belle Haruko, il va se prendre au jeu et découvrir que se dépasser est la plus belle des motivations !

Slam dunk est devenue la référence ultime du manga de basket-ball pour ne pas dire la référence du manga de sport ! Parfait mélange d’action, d’humour, de romance, de rivalités dans un contexte sportif, jamais lourd, le tout servi par un dessin sublime de Takehiko Inoue. Cette édition en 20 volumes bénéficie de toutes nouvelles jaquettes dessinées spécialement par l’auteur.



SCENARIO : TAKEHIKO INOUE

DESSIN : TAKEHIKO INOUE



-------------------- SCENARIO : TAKEHIKO INOUEDESSIN : TAKEHIKO INOUE--------------------



SLAM DUNK STAR EDITION TOME 18







Voici enfin de retour, dans une toute nouvelle édition, les aventures de Sakuragi qui se lance dans le basket-ball ! Même si au départ, il le fait pour épater la belle Haruko, il va se prendre au jeu et découvrir que se dépasser est la plus belle des motivations !

Slam dunk est devenue la référence ultime du manga de basket-ball pour ne pas dire la référence du manga de sport ! Parfait mélange d’action, d’humour, de romance, de rivalités dans un contexte sportif, jamais lourd, le tout servi par un dessin sublime de Takehiko Inoue. Cette édition en 20 volumes bénéficie de toutes nouvelles jaquettes dessinées spécialement par l’auteur.





SCENARIO : TAKEHIKO INOUE

DESSIN : TAKEHIKO INOUE



-------------------- SCENARIO : TAKEHIKO INOUEDESSIN : TAKEHIKO INOUE--------------------



YAWARA TOME 4







Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.

Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.

Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.

Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!



SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



-------------------- SCENARIO : NAOKI URASAWADESSIN : NAOKI URASAWATRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF--------------------



ZETTAI KAREN CHILDREN







L’esprit de Magi est contaminé par les Black Phantom. Et la contamination a étendu ses racines beaucoup plus profondément que ne le pensait Hyôbu… Ce dernier comprend alors qu’il va avoir besoin d’aide pour affronter Gilliam, mais vers qui va-t-il se tourner pour qu’on lui prête main-forte ?!



SCENARIO : TAKASHI SHIINA

DESSIN : TAKASHI SHIINA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



-------------------- SCENARIO : TAKASHI SHIINADESSIN : TAKASHI SHIINATRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET--------------------

Les sorties du mois d'avril des éditions Kana sont dévoilées et il y a de bonnes choses.--------------------[/pos]--------------------[/pos]