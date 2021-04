Les Racailles de l'autre monde vol. 1







Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maîtres après avoir terrassé les unes après les autres toutes les bandes de la région ! Mais pour l’imbattable Shinichi, cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu’il a atteint son objectif ? Se battre, c’est le seul moyen qu’il a trouvé pour apaiser sa frustration à l’idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale…



Alors qu’il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantasy ! Ses poings ne suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui… Qu’à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse ! Pour la villageoise qu’il a sauvée, pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie, destinés à vaincre le Dieu du Mal ! Shinichi est aux anges : il tient enfin un adversaire digne de lui !



Les démons n’ont qu’à bien se tenir : les rois de la castagne débarquent, bien décidés à dégommer tous ceux qui se dresseront sur leur chemin ! Les Racailles de l’autre monde renouvelle avec humour les codes de la fantasy. Ici, les héros ont pour meilleures armes leur énergie débordante, leur amitié sans faille, leur expérience du combat et… leur rejet systématique des règles établies !



BL Métamorphose vol. 5







Synopsis

Depuis qu’elle a compris qu’Urara s’était lancée dans l’écriture de son propre manga, Mme Ichinoi fait tout pour la soutenir, jusqu’à lui trouver un imprimeur professionnel en jouant de ses relations. La réalité de ce qu’elle est en train de créer s’impose finalement à la lycéenne : c’est le moment de se donner à fond !



Pendant ses dix jours de vacances, elle met les révisions de côté et se démène pour terminer dans les temps. Quand arrive la date du salon, le livre est prêt ! La retraitée a pensé à tout, du décor de la table au ravitaillement… mais est-ce que sa jeune amie réussira vraiment à vendre son histoire ?



Effleurez une dernière fois les vies d’Urara et de Mme Ichinoi avec ce tome final de BL Métamorphose, un récit touchant et drôle qui montre que quand il s’agit de partager la même passion, l’âge importe peu…



ReLIFE vol. 15







La fin de l’année scolaire est arrivée et, avec elle, celle de la ReLIFE des sujets 001 et 002.

Après la remise des diplômes, le moment des adieux est particulièrement difficile pour Chizuru et Arata, qui ignorent tout de ce que l’avenir réserve à leur idylle naissante…



Mais pour l’heure, il est temps de repartir du bon pied en tant qu’adulte et de choisir une voie professionnelle qui saura être épanouissante ! Alors qu’Arata se trouve rapidement une vocation, Chizuru n’arrive pas à se décider, et tous deux semblent avoir oublié l’autre… Parviendront-ils à renouer le lien qui les unissait?



La web-série la plus populaire du Japon est sur le point de s’achever, dans un tome final tout en humour et en sensibilité, entre adolescence et âge adulte… Suivez les dernières aventures des héros de ReLIFE dans un manga 100 % couleur !



My Hero Academia vol. 28







La situation semble pencher en faveur des héros… Mais le Dr Garaki a plus d’un tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless encore plus puissants que leurs prédécesseurs !



Son objectif ? Gagner assez de temps pour stabiliser Tomura Shigaraki… Commence alors une véritable course contre la montre. Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l’éveil de l’héritier d’All for One ?



Jujutsu Kaisen vol. 8







Après la mort de plusieurs personnes, Yuji, Nobara et Megumi sont amenés à enquêter du côté du pont de Yasohachi. Là, ils découvrent qu’il s’agit également de l’endroit où la sœur de Megumi, toujours dans le coma, avait été frappée d’une malédiction… C’est alors que surgissent Kechizu et Eso, deux fœtus des neuf phases que Mahito a libérés !



Ces adversaires d’un autre genre se révèlent particulièrement dangereux et, pour espérer s’en sortir, Yuji et Nobara ne vont pas avoir d’autre option que d’allier leurs forces… En effet, depuis le réveil de Sukuna, tous les mauvais esprits n’ont plus qu’un seul but : récupérer les doigts du roi des fléaux !



Alpi the Soul Sender vol. 4







Malgré ses réticences, Alpi est finalement parvenue à libérer l’esprit divin de la foudre… Comme promis, Sersela lui raconte son passé et sa rencontre avec Polga et Arikka, deux souls senders qui n’ont pas hésité à lui venir en aide alors qu’elle était en difficulté.



Heureuse d’en avoir appris un peu plus sur ses parents, mais aussi d’avoir mûri grâce à sa rivale et amie, Alpi reprend sa route aux côtés de Pelenai… Leurs pas les mènent alors là où toutes les connaissances du monde sont réunies : à Ashmarte, la ville-bibliothèque ! En effet, le conservateur des lieux pourrait bien aider la jeune fille…



The Killer Inside vol. 5







Le comportement de Kyoka devient de plus en plus suspect aux yeux d’Eiji, qui décide de mener son enquête. À sa grande surprise, il découvre que sa petite amie est une patiente de la clinique psychiatrique qu’il fréquente, et qu’elle a d’abord vécu à l’orphelinat avant d’être adoptée…



Pire encore : la jeune fille, victime de maltraitances durant son enfance, idolâtre en fait LL ! En assassinant sa sœur, le meurtrier l’a en effet involontairement libérée de son horrible sort, raison pour laquelle elle a voulu se rapprocher du fils de celui-ci. Abasourdi par de telles révélations, Eiji va pourtant devoir affronter un autre genre de vérité…



Crimson Prince vol. 17





Alors que Sentarô se remémore sa rencontre avec Margaret et tous les événements qui en ont découlé, il est loin de se douter que Ren et Nadeshiko sont sur le point de le retrouver, grâce à un mystérieux inconnu…



De son côté, ignorant tout de cette réunion de famille, Kôjirô est de retour au palais, accompagné de Hana. Quelle n’est pas sa surprise en voyant débarquer Meiji ! Selon le shinigami, il suffirait de se servir du miroir des âmes, l’un des artefacts du roi des enfers, pour apprendre enfin toute la vérité sur Hana et ses liens avec dame Pourpre… Mais pas sûr que son propriétaire l’entende de cette oreille !

Les sorties du mois d'avril 2021 des éditions Ki-oon sont dévoilées.Fiche techniqueTitre : Les Racailles de l'autre mondeAuteur : Hiromasa OKUJIMAParution : 01-04-2021Format : 13 x 18 cmNombre de pages : 160Prix de vente : 7,90 €Tomes parus en VO : 2 (série en cours)Perso, je vais peut être prendre les racailles de l'autre monde.