Après son lancement en janvier, Hitman 3 arrive avec un Started Pack qui donne accès à la mission de Dubaï.La mission de Dubaï est accessible jusqu'au 5 Avril, il faudra la faire vite.Mais ce n'est pas tout, la mission Nightcall, de Hitman 2 est aussi disponible. Évidemment, le tutoriel est présent gratuitement, pour bien se familiariser avec le jeu.Au delà du 5 Avril, IO proposera du contenu gratuit, avec des missions de l'histoire, mais aussi des cibles à abattre. Bref, il y aura du contenu aussi bien pour les possesseurs du jeu que ceux qui prendront le Started Pack.Le Started Pack est d'ors et déjà disponible sur XBOX, PS4|5 et PC.

posted the 03/31/2021 at 11:53 AM by leblogdeshacka