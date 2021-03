Une belle couverture rigide surdimensionnée présentant tous les personnages que vous connaissez et aimez de la série de jeux à succès Kingdom Hearts !



Explorez le monde rempli de Disney de Kingdom Hearts avec cet examen approfondi des personnages bien-aimés des jeux les plus populaires de la série. En plus de mettre en valeur l'apparence évolutive de chaque personnage et ses costumes uniques, ce tome illumine les histoires de fond de l'ensemble du casting et raconte leurs aventures à travers la série bien-aimée. Ce volume offre un aperçu sans précédent de la tradition derrière les jeux!



Dark Horse Books, Square Enix et Disney présentent des fichiers de personnages de Kingdom Hearts . Officiellement localisé en anglais pour la première fois, c'est un article incontournable pour tout fan de Disney ou duSérie Kingdom Hearts !

Un nouvel artbook sur la saga Kingdom Heart devrait sortir en fin d'année, sauf éventuel retard.L'artbook sur FF VII Remake passe actuellement à Mons de 17€