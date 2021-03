La statue est à l'échelle 1/4, soit 47 x 65 x 38 centimètres, mais il y a plus, avec une fonction électronique d’éclairage et évidement le socle.La statue est intégralement en résine et nous la devons à Weta.La statue est en édition limitée avec seulement 1000 exemplaires numérotés au monde.Cette statue de Superman est juste folle, après, il faudra voir un unboxing pour se faire une vraie idée de la bête. L'équipe de Weta fait en général du très bons boulot , alors il n'y a pas de quoi avoir peur sur le résultat final.